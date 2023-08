﻿„Jetzt bin ich dran, mich zu kümmern“ – Rostocker pflegt seine Frau nach 60 Jahren Ehe

Rostock. Er streichelt sie zärtlich, beruhigt sie, bindet sie ins Gespräch mit ein – seine „Mausi“, wie Klaus Behnke seine Frau Engelgard liebevoll nennt. Die 82-Jährige leidet an schwerer Demenz, hat Pflegestufe 5. Seit Monaten kann sie nicht mehr sprechen. Ihr Ehemann pflegt sie. Selbstverständlich, findet der Rostocker. Immerhin liebe er seine Frau – nach 60 Jahren Ehe noch genauso wie am Anfang.

Tanzen ist ihre große Leidenschaft

Kennengelernt hat Klaus Behnke die gebürtige Polin Engelgard beim Tanzen. Die junge Frau, die als Kind nach Deutschland kam und damals in Laage als Friseurin arbeitete, ging regelmäßig aus. „Ein Freund erzählte mir, dass ich mal mitkommen sollte, weil da noch jemand frei sei“, erinnert sich Klaus Behnke mit einem Schmunzeln. Eine Woche später traf er sie. Und sie tanzten gemeinsam. Wie sie es auch heute noch machen. „Wir lieben das Tanzen. Wir waren immer die Ersten auf der Tanzfläche.“

Das Tanzen hat das Paar schon immer vereint. Hier tanzen sie Disco Fox auf ihrer goldenen Hochzeit 2013. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Nicht einmal der Rollstuhl, in dem Engelgard inzwischen sitzt, hindert die beiden daran, auf die Tanzfläche zu stürmen. „Vor Ostern waren wir wie so oft in Polen im Urlaub. Da ist jeden Abend Tanz, das haben wir uns auch in diesem Jahr nicht nehmen lassen“, sagt Klaus Behnke. Walzer, Disco Fox – das Ehepaar beherrscht jeglichen Tanzstil. Früher waren sie in einer Tanzgruppe, die mecklenburgische Tänze einstudiert hat.

Hochzeit vor 60 Jahren und Umzug nach Rostock

Zwei Jahre nach ihrem Kennenlernen heirateten Klaus und Engelgard am 3. August 1963 in der Kirche von Cammin (Landkreis Rostock). Die Feier fand in einem Gutshaus in Teschow bei Laage (Landkreis Rostock) statt. Dort lebte Engelgards Familie. Das Paar zog nach Rostock, bekam zwei Töchter.

Die Hochzeit fand am 3. August 1963 in der Kirche von Cammin statt. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Engelgard begann eine Lehre als Erzieherin, wurde irgendwann Gruppenleiterin. „Kinder waren ihr Leben“, erzählt Klaus für seine Frau. Klaus, gelernter Zerspaner, arbeitete nach seinem Studium als Ingenieurmeister. Das Paar hatte nur wenige Hürden zu meistern. „Ich war eine Zeit lang magenkrank, da kümmerte sich meine Frau rührend um mich“, erinnert sich der 82-Jährige. Ansonsten gingen sie tanzen, zum Beispiel in der ehemaligen Ostsee-Gaststätte in der Langen Straße oder im Haus der Freundschaft (heute Peter-Weiss-Haus). „Tanzen und das Meer, das war unser Ding.“

2017 zeigten sich die ersten Anzeichen der Demenz

Dann, 2017, als die Eheleute mal wieder Urlaub in Polen machten, stimmte etwas mit Engelgard nicht. „Sie war sehr ruhig, saß still in der Ecke.“ Auch während der Zugreise von Brüssel nach London, die Tochter Claudia Filez organisierte, war die Rentnerin verändert. „Das ist auch meiner Tochter aufgefallen“, erinnert sich Klaus Behnke. Nach einem MRT dann die Diagnose: Demenz.

Anlässlich ihres 50. Hochzeitstages gaben sich Klaus und Engelgard Behnke noch einmal das Jawort in der Kirche von Cammin. © Quelle: Dietmar Lilienthal

„Anfangs kam es schleichend. Doch meine Frau stürzte 2020 beim Kirschenpflücken, brach sich den Oberschenkelhalsknochen. Seitdem verschlimmerte sich ihr Zustand zusehends“, erzählt der Rostocker. Währenddessen wird Engelgard unruhig, beginnt zu schreien. Ihr Mann nimmt sie in den Arm, streichelt ihr über die Wangen. „Ist ja gut, meine Mausi“, redet er ihr zu. Sie beruhigt sich.

Unterstützung durch Tagespflege und Pflegedienst

Von Montag bis Donnerstag ist Engelgard in der Tagespflege, freitags kommt zusätzlich ein Pflegedienst. An den Wochenenden übernimmt Klaus die Pflege seiner Frau allein. „Das beginnt beim Waschen morgens. Beim Frühstück füttere ich sie.“

Das Geheimnis dieser langjährigen Liebe? „Wir haben uns eben noch lieb. Dann lässt man seinen Partner nicht im Stich. Sie hat sich früher um mich gekümmert, nun bin ich dran“, findet Klaus Behnke. Auch wenn sie nichts mehr sagen kann, ist doch zu spüren, dass sich Engelgard Behnke bei ihrem Mann sicher fühlt. Auch nach 60 Jahren.

