﻿Ärger bei Rostocker Eiswerkstatt: Anwohner beschweren sich über wild parkende Autos

Der Erfolg der beliebten Eiswerkstatt in Rostock-Dierkow sorgt an heißen Tagen für mehr Autoverkehr. Anwohner fühlen sich von rücksichtslosen Falschparkern genervt. Gründer Felix Rehberg vermutet andere Gründe für die Kritik.

Rostock. Es ist eine Rostocker Erfolgsgeschichte: Vor neun Jahren gründeten Felix Rehberg und Sven Kruse die Eiswerkstatt. Mittlerweile beliefert der Betrieb Edeka-Märkte und Bäckereien, das auf alten DDR-Maschinen hergestellte Soft- und Frosteis wird außerdem in drei eigenen Verkaufsstellen an die Kundschaft gebracht.

Das Geschäft läuft gut, die Eiswerkstatt gewann unter anderem dieses Jahr den OZ-Eisdielentest in Rostock. Nur mit Teilen der Nachbarschaft am Stammsitz in Dierkow knirscht es.

Matthias Sass, der in der Hinrichsdorfer Straße gegenüber der Eiswerkstatt wohnt, machte sich im Ortsbeirat Dierkow Ost-West Luft. Der Verkehr vor seinem Haus sei mit der Expansion der Eiswerkstatt gefährlich und chaotisch geworden. Besucher des Eiscafés und Lieferanten parkten kreuz und quer, blockierten Einfahrten und stellten ihre Fahrzeuge auf dem Grünstreifen zwischen Gehweg und Straße ab.

Kältemaschinen in großen Lieferautos liefen schon mal über Nacht und brächten die Anwohner um ihren Schlaf. Die Eiswerkstatt expandiere und vergrößere sich immer mehr. Die Infrastruktur – Straße und Gehweg – sind nach Ansicht von Sass und weiterer Nachbarn damit völlig überlastet. „Das kann nicht so weitergehen“, sagt der Dierkower.

Um die Eiswerkstatt in der Hinrichsdorfer Straße gibt es Streit, Nachbarn stören sich an angeblich wild parkenden Autos. © Quelle: Gerald Kleine Wördemann

Der Ortsbeirat beschäftigt sich schon länger mit dem Thema. „Die Stadtverwaltung tut da zu wenig“, findet der Vorsitzende Uwe Friesecke (CDU/UfR). Kaum jemand halte sich an das neu eingeführte Tempo 30 auf der Straße. Zusammen mit der wilden Parkerei ergebe sich eine brisante Mixtur, die zu Unfällen führen könne. „Das Ordnungsamt hat versprochen zu kontrollieren, aber es ist nichts passiert“, sagt der Ortsbeiratschef.

Ortsamtsleiterin: Sie können immer die Polizei rufen

„Sie können immer die Polizei rufen“, sagt Nicole Hartmann, Leiterin des Ortsamts Nordost, zu den sich gestört fühlenden Einwohnern. „Anwohner sind keine Hilfssheriffs, das ist Aufgabe der Polizei“, entgegnet Friesecke. Die schmale Hinrichsdorfer Straße sollte ursprünglich im Rahmen der abgesagten Bundesgartenschau ausgebaut werden, nun steht das Vorhaben erstmal in den Sternen. Die Straße, über die viele Lkw in Richtung Autobahn und Gewerbegebiet donnern, wirkt wie eine Dorfpiste, teilweise gibt es an den Rändern nicht einmal Bordsteinkanten.

Längst nicht alle Gäste kommen mit dem Auto

Eiswerkstatt-Gründer Rehberg hält die Aufregung im Ortsbeirat für heillos übertrieben. „Wir haben alle nötigen Genehmigungen“, sagt der 32-Jährige, der in Dierkow aufgewachsen ist. Auf dem Grundstück hatte früher sein Großvater eine Firma für Gartenmaschinen. „Das war wesentlich lauter als heute.“ Das Problem mit den Parkplätzen sei schon lange bekannt, aber er könne nicht jeden Gast danach fragen, ob er mit dem Auto gekommen ist und wo er es abgestellt hat. Fünf Parkplätze gibt es auf dem Hof vor dem Ladenlokal, einer mehr als vorgeschrieben. Per Schild bittet der Betrieb seine Gäste, bei Überfüllung ihre Autos am Dierkower Kreuz abzustellen. Außerdem kämen längst nicht alle mit dem Auto, sondern auch per Rad oder zu Fuß.

Es seien immer dieselben Nachbarn, mit denen es Probleme gibt, sagt Rehberg. Das sei schon so gewesen, als sein Opa noch sein Geschäft hier hatte. Die Vorhaltungen seien ohne jedes Maß. Einmal hieß es, der Kühlgenerator an einem Lieferfahrzeug sei eine Woche durchgelaufen. Tatsächlich war es nur eine Nacht, so der Unternehmer. Eine große Mehrheit der Dierkower halte zu ihm, ist Felix Rehberg überzeugt. Schließlich fehle Gastronomie in der Gegend. Er höre immer wieder, was für eine Bereicherung die Eiswerkstatt in den Sommermonaten sei.

Betrieb liegt im Mischgebiet

Erst einmal habe ihn einer der kritischen Nachbarn persönlich angesprochen und seinen Unmut geäußert, sagt Rehberg, der mit seinem Partner Kruse in Roggentin noch eine Kaffeerösterei betreibt. Als Motiv für die Sticheleien und Vorwürfe in Dierkow vermutet er „Neid“. Laut Ortsamt gibt es am Betrieb nichts zu beanstanden: Er liegt in einem Mischgebiet, er ist zugelassen. Wenn sich die Firma auf ihrem Grundstück vergrößern will, „muss sie niemanden um Erlaubnis fragen“, erklärt Amtsleiterin Hartmann. Für problematisches Park-Verhalten von Gästen sei die Eiswerkstatt nicht verantwortlich.