﻿Rostocker Elektrofähre nach Gehlsdorf erneut außer Betrieb: „Kann so nicht weitergehen“

Rostock. Sie sollte das Aushängeschild der Rostocker Straßenbahn AG (RSAG) werden: die neue Elektrofähre „Warnowstromer“. Seit mehr als einem Jahr verkehrt das „Flaggschiff“ nun mittlerweile zwischen dem Kabutzenhof im Stadthafen und dem Ortsteil Gehlsdorf. Mit mehr Zuverlässigkeit, Komfort für die Fahrgäste und weniger Abgasen sollte es punkten. Stattdessen aber glänzt es vor allem mit einem: Abwesenheit – so auch aktuell.

Wegen eines Defektes musste der Betrieb zum Jahreswechsel kurzzeitig eingestellt werden, wie RSAG-Sprecherin Beate Langner auf OZ-Anfrage bestätigt. Beim Anlegen soll einer der beiden Magneten, mit deren Hilfe der „Warnowstromer“ am Anleger festmacht, so stark beschädigt worden sein, dass er nun ausgetauscht werden müsse.

Elektrofähre in Rostock: Ausfälle häufen sich

Wann das sein wird, das könne zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht eingeschätzt werden. „Die Fähre befindet sich derzeit auf der Tamsen Werft, das Ersatzteil ist bestellt“, erklärt Langner. Bis zur Lieferung dauere es allerdings voraussichtlich noch ein paar Wochen. Sehr zum Ärger vieler Anwohner im Osten der Hansestadt.

Denn: Die Ausfälle häufen sich. „Immer wieder steht man hier vor verschlossenen Türen. Das nervt nur noch“, klagt Hans-Jürgen Dobbert. In den letzten Monaten habe der 56-Jährige auf seinem Weg zur Arbeit mehrmals spontan umdisponieren – auf Bus und Bahn umsteigen müssen. „Ich dachte eigentlich, dass sich die Situation mit der neuen Fähre ändern würde. Es kommt mir aber so vor, als wäre es schlimmer denn je.“

Erst im Dezember musste der Fährbetrieb vorübergehend eingestellt werden. Grund sei der hohe Krankenstand bei den Schiffsführern gewesen. Zuvor habe es Ärger mit den Batterien und den Kühlwasserschläuchen an Bord gegeben – mit dem Landstromanschluss ebenfalls. Weshalb die Fähre mehrmals schon ihren Fahrplan nicht einhalten konnte.

Gehlsdorfer sauer über ständige Probleme mit E-Fähre

„Es kann doch nicht sein, dass ein Schiff von der Werft kommt und dann doch ständig ausfällt“, meint Ursula Röhricht, als sie am Freitagmorgen am versperrten Anleger steht. Ernüchtert betrachtet sie den Aushang am Eingangsbereich. „Die Fähre Gehlsdorf – Kabutzenhof verkehrt bis auf weiteres nicht“, steht darauf geschrieben. Die Rentnerin ist überrascht: „Das schaut man einmal nicht nach und steht direkt wieder vor dem Nichts. So kann das nicht weitergehen“, sagt die 72-Jährige.

Langner könne den Unmut der Gehlsdorfer verstehen. Betont gleichzeitig, dass zwischen Gewährleistungsschäden und betrieblich bedingten Schäden unterschieden werden müsse. Die aktuellen Arbeiten hätten, anders als bei den vorherigen Ausfällen, nichts mit der Garantieleistung zu tun. „Der Magnet ist im laufenden Betrieb kaputtgegangen. So etwas kann schon passieren – nicht nur bei Fähren, sondern auch bei Bussen und Bahnen.“ Nur falle es in diesen Fällen oftmals nicht auf, weil Ersatzfahrzeuge zur Verfügung stünden. Für die E-Fähre gebe es keine Alternative.

RSAG prüft Zwei-Mann-Betrieb für E-Fähre

Pendler müssen also wohl noch länger statt der acht Minuten langen Überfahrt einen mehr als 30-minütigen Umweg mit Bus und Bahn in Kauf nehmen. Aber: Die RSAG prüfe aktuell, ob es möglich wäre, zwischenzeitlich zum Zwei-Mann-Betrieb zu wechseln. Auf diese Weise könnte die Verbindung bis zum Eintreffen des Ersatzteils wiederaufgenommen werden. „Wenn wir dazu weitere Informationen haben, geben wir diese selbstverständlich sofort bekannt“, so die RSAG-Sprecherin weiter.

Die Fahrgäste werden gebeten, sich vor Fahrtantritt über die Online-Auskunft unter www.rsag-online.de zu informieren. In der Zwischenzeit können Fahrgäste die Buslinie 45 ab Haltestelle Fährstraße/Michaelshof nutzen und am Dierkower Kreuz in die Straßenbahnlinien 1, 3 oder 4 umsteigen.