﻿Rostocker erblindet Stück für Stück: „Als würde ich durch Milchglas gucken“

Rostock. Wenn Martin Helke morgens seine Augen öffnet, atmet er erleichtert auf. Das Ziffernblatt der Uhr, das Fenster im Schlafzimmer, die Vögel draußen – all das sieht der Rostocker. Noch. Denn sein Augenlicht lässt Jahr für Jahr ein bisschen nach. Eines Tages, so befürchtet er, ist nichts mehr davon übrig, bis auf ein tiefes Schwarz. So wie es schon bei einem Auge der Fall ist. „Würde ich aufwachen und nichts sehen – das wäre niederschmetternd“, sagt der 31-Jährige, dessen rechte Linse mit kleinen roten Gefäßen übersät ist. „Auch meine Eltern hätten damit zu kämpfen. Dabei haben sie schon so vieles durch.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Rostocker berichtet: Plötzlich fing das Auge an, zu tränen

Seit 2015 ist das Augenlicht des Sohnes Thema. Er war eines Tages eigentlich beim Orthopäden an der Doberaner Straße, dann fingen seine Augen an zu tränen. Kurzerhand fasste die Familie den Entschluss, die darauf spezialisierte Klinik gegenüber zu besuchen. „Nur, um sicherzugehen“, erinnert sich Martin Helke. Das Ergebnis der Untersuchung kam wesentlich folgenschwerer daher als erwartet: „Der Arzt hat sich das angeguckt und meinte: ‚Shit, da ist ein Loch in der Hornhaut.‘“ Die Folge: eine Not-OP. Das Ziel: eine neue Hornhaut. Also verbrachte der damals 24-Jährige Weihnachten im Krankenhaus, mit einem kleinen Tannenbaum, den die Eltern mitgebracht hatten.

Dass es dazu kam, liegt aus Sicht der Ärzte an einer Reaktion des Körpers auf eine vorausgegangene Stammzellentransplantation. Die hat eigentlich das Leben des Rostockers gerettet, der mit neun Jahren an Leukämie erkrankt war. Allerdings: Seit der Behandlung produzieren die Augen zu wenig Tränenflüssigkeit.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mit diesem Wissen ging Martin Helke nach Hause, steuerte mit mehreren Augentropfen gegen. Manche nahm er stündlich ein. Kurzzeitig ging es bergauf. Bis ein halbes Jahr später die neue Hornhaut riss. Wieder war eine Operation nötig. „Eigentlich ist das beeindruckend, was in der Medizin alles geht“, sagt der Mann im Rollstuhl mit einem Lächeln. Er vertraut den Ärzten. Allerdings: „Krass ist, wenn sie die Fäden ziehen, ohne Narkose“, berichtet er. „Das ist so … alter Schwede, jetzt bloß nicht niesen.“

Das Erblinden: „Als würde ich durch Milchglas gucken“

Trotz aller Versuche nahm die Sehkraft weiter ab. Weitere sechs Monate später löste sich die Netzhaut, Stück für Stück starben Nerven ab. „Das rechte Auge entwickelte erst so einen Schleier, als würde ich durch Milchglas gucken“, erinnert sich der Rostocker. Und: „Mit der Zeit wurde die Sicht immer grauer.“

Bei einer Sprechstunde in der Berliner Charité dann die Erkenntnis – Martin Helke hielt seine Hand vor das linke Auge und sah schwarz. Das sei überraschend gekommen und habe manches Gedankenkarussell ausgelöst. „Erst mal hat man Angst“, berichtet der junge Mann, der vor Kurzem sein Abitur nachgeholt hat und nun wegen seiner Behinderung arbeitslos ist. „Das Sehen ist der Sinn, der am meisten benutzt wird, zum Anziehen, zum Fortbewegen.“ Ohne ihn würde auch das abendliche Fernsehen mit den Eltern wegfallen, ebenso die Bastelei an Lego-Modellen.

Familie sucht Bleibe Kürzlich hat Familie Helke in ihrer Mietwohnung Schimmel entdeckt. Da der Sohn unter einer Immunsuppression leidet, ist Schimmel höchst gefährlich für ihn. Die Folge: Er und seine Eltern müssen ab dem 3. Oktober für rund acht Wochen ausziehen. Das gestaltet sich schwierig, es braucht Barrierefreiheit und Platz für ein Pflegebett. Die Familie bittet daher um Hilfe bei der Suche nach einer Dreiraumwohnung, die diese Kriterien erfüllt. Gesucht wird eine Bleibe in der Rostocker Innenstadt, der KTV, der Steintor-Vorstadt, in Reutershagen, Gartenstadt, Brinckmansdorf, Kassebohm oder Dierkow. Über Hinweise und Hilfe freut sich Martin Helke, seine E-Mail-Adresse lautet: nitram_2@gmx.de.

Mit der Zeit aber habe sich Martin Helke an die Vorstellung gewöhnt, zu erblinden, „zumindest ein bisschen“. Neben der Trockenheit seiner Augen hebt der 2018 diagnostizierte Diabetes die Wahrscheinlichkeit, dass es dazu kommt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ist es einfacher, von Geburt an blind zu sein?

Statt Trübsal zu blasen, versucht Martin Helke, mit der Situation umzugehen. Zwar sei das linke Auge im Moment stabil, doch bereitet er sich vor. Zum Beispiel macht sich der 31-Jährige mit Hilfsmitteln, wie der Brailleschrift, vertraut. „Das ist gar nicht so leicht“, räumt er ein. Die Lehrerin einer Blindenschule unterstützt ihn dabei. Außerdem hat er eine spezielle Schulung des Blinden- und Sehbehinderten-Vereins MV in Boltenhagen besucht. Mit dabei: Betroffene, Begleithunde und ein Anwalt, der sich auf die Rechte von Personen mit Handicap spezialisiert hat. Dieser ist ebenfalls blind, seit seiner Geburt.

Auf die Frage hin, ob das einfacher ist, als das Augenlicht erst zu verlieren, überlegt Martin Helke einen Moment. „Ja, ich denke schon. Weil Menschen, denen es seit Kindheitstagen so geht, das Sehen nicht kennen.“ Aber ihm ist ebenso bewusst, dass andere es noch schwerer haben. „Am krassesten stelle ich es mir vor, auf einen Schlag zu erblinden.“ In diesem Fall bleibe nämlich keine Zeit, sich vorzubereiten.

„Gibt immer etwas, wofür es sich zu kämpfen lohnt“

So oder so: Für den 31-Jährigen ist Aufgeben keine Option. „Es gibt immer etwas, wofür es sich zu kämpfen lohnt“, findet er. „Die Familie, Urlaube, kleine glückliche Momente.“ Erst kürzlich war Martin Helke in der Schweiz, doch auch die regelmäßige Physiotherapie bereite ihm viel Freude. Und generell gilt aus seiner Sicht: ein Schritt nach dem anderen. „Jetzt genieße ich das Leben erst mal, wie es ist“, sagt Martin Helke. Denn: Sich im Vorfeld ständig zu sorgen, das versaue einem den Alltag. „Mit dem Blindsein setze ich mich im Detail auseinander, wenn es so weit ist.“