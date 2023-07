﻿Rostocker eröffnen ersten E-Kiosk der Stadt: „Hier kann man rund um die Uhr einkaufen“

Rostock. Heißhunger, aber der Supermark hat geschlossen? Dafür haben zwei Brüder aus Rostock die Lösung. Eric (29) und Frank (34) Rohde haben den ersten E-Kiosk der Stadt eröffnet. Seit wenigen Tagen können Kunden in ihrem Laden am Ulmenmarkt einkaufen – rund um die Uhr und täglich, auch sonntags und an Feiertagen. „Wir haben immer geöffnet“, sagt Eric Rohde.

So funktioniert’s: Wer im E-Kiosk einkauft, bestückt den Warenkorb per Zeigefinger. An einem von zwei Bestellterminals im Geschäft können Kunden über Bilder auf einem Touchscreen auswählen, welche Artikel sie gerne hätten.

Eric Rohde am Bestellterminal: Hier können Kunden ihren Einkauf zusammenstellen. © Quelle: Ove Arscholl

Sind alle Produkte im digitalen Einkaufskorb, kann man nochmals checken, ob tatsächlich alle Artikel gekauft werden sollen. Was doch nicht gewünscht ist, kann via Touchscreen wieder entfernt werden. Mit dem Rest geht’s an die Kasse: Auf dem Bedienfeld können Kunden wählen, wie sie ihren Einkauf bezahlen möchten: Bargeld, Kredit- und EC-Karte, Apple-Pay auf dem Smartphone – alles geht. Auf Wunsch wird ein Bon ausgedruckt.

Artikel kommen im Rostocker E-Kiosk aus zwölf Automaten

Die gekauften Produkte kommen aus den insgesamt zwölf Ausgabe-Automaten. Bücken muss man sich dafür nicht. Die Ware werde bequem per Lift „auf angenehmer Hüfthöhe“ ausgereicht, erklärt Eric Rohde. „Der Kunde läuft mit dem Einkaufsbeutel quasi einmal im Kreis durch den Laden, packt seine Einkäufe ein und verlässt dann den Kiosk.“

Zwölf Automaten stehen im E-Kiosk. © Quelle: Ove Arscholl

Ob Technik-Nerd oder Laie: Berührungsängste müsse niemand haben, sagt Eric Rohde. „Das Ganze ist wirklich kinderleicht, vergleichbar mit den SB-Kassen im Supermarkt.“

Im Angebot: Bier, Snacks, CBD und Kondome

Das Sortiment sei „irgendwo zwischen Supermarkt und Späti“ angesiedelt, sagt Rohde. Es reicht von Bier, Schnaps, Chips und Süßigkeiten über Asia-Nudeln, Kondome und Frauenhygieneartikel bis hin zu CBD-Produkten und E-Zigaretten.

„Wir haben Produkte, die man in Deutschland und in Rostock nicht an jeder Ecke kaufen kann“, sagt Rohde. Dazu zählen zum Beispiel die auf Tiktok gehypten Gewürzgurken von „Van Holtens“ oder der Energydrink Red Bull Peach aus Schweden. Das klassische Stück Butter oder ähnliche Artikel gibt es im E-Kiosk zwar nicht, aber die Bandbreite soll wachsen. So sollen perspektivisch auch Wraps und Sandwiches zum Angebot gehören.

Zum Sortiment gehören neben Snacks und Getränken auch Tabak, Kondome und Tampons. © Quelle: Ove Arscholl

Preise im Rostocker E-Kiosk günstiger als im Späti

Was kostet der Einkauf? Das hänge vom Produkt ab, sagt Eric Rohde. Im E-Kiosk gebe es Artikel, die sehr günstig seien, wie Vapes (E-Zigaretten). „In der Regel liegen wir etwas unter den Preisen eines normalen Spätis.“ Eine Tüte Haribo zum Beispiel kostet im E-Kiosk aktuell 2,20 Euro. Eine Flasche Lübzer Pils oder Coca Cola gibt’s für je 1,80 Euro. Eine Tüte Chipsfrisch kostet 3,90 Euro, ein Mars-Schokoriegel 1,30 Euro. Alle Produkte und Preise sind online abrufbar auf https://order.orderbob.com/?param=QzoxMDQ5.

Mit ihrem Laden liegen die Rohde-Brüder voll im Trend: Der Einzelhandel setzt zunehmend auf digitale Lösungen. Das Shop-Konzept der Rostocker hat mehrere Vorteile: Der Laden kann 24/7 geöffnet sein. Personal braucht’s dafür nicht – das spart Kosten und die schwierige Suche nach Mitarbeitern in Zeiten des Fachkräftemangels.

Die Chefs können ihren Kiosk ohne großen Aufwand führen und müssen kaum Zeit investieren. „Ich komme in der Regel einmal am Tag vorbei, um Waren aufzufüllen und um zu schauen, dass alles läuft“, sagt Eric Rohde. Eigentlich verdient er nicht im Handel sein Geld. Der Rostocker arbeitet im öffentlichen Dienst. Nebenher hat er mit seinem Bruder Frank ein eigenes Unternehmen gegründet, das beide als GmbH führen.

Gründer stießen auf Instagram auf Idee für Rostocker Laden

Binnen fünf Monaten haben sie ihren E-Kiosk quasi aus dem Boden gestampft. Die Idee dazu haben sie aus dem Netz. „Auf Instagram haben wir einen Typen gesehen, der ein Video aus dem ersten Automatenkiosk in Stuttgart gepostet hat. Wir haben gegoogelt, was das ist, fanden die Idee genial und dachten: Das muss es auch in Rostock geben.“

Ähnliche Shops nach Vorlage einer österreichischen Firma gibt es bereits in Hessen, Bayern oder Nordrhein-Westfalen. In Rostock und MV ist der E-Kiosk bislang einmalig – soll es aber nicht bleiben. „Wir möchten weitere Läden eröffnen und suchen schon nach Standorten“, verrät Eric Rohde.

