﻿Heiß auf Mr. Cheese: Rostocker Erzieher eröffnet Truck mit Käse-Streetfood

Rostock. Wenn Nemo Borowski (23) mit seinem Foodtruck vorfährt, schmelzen Käse-Fans dahin: Der Rostocker tourt mit seinem „Mr. Cheese“-Mobil zu Großveranstaltungen und privaten Festen. An Bord: jede Menge Schweizer Käse.

Nemo Borowski hat sich auf Raclette-Streetfood spezialisiert, toppt Pommes und Burger mit geschmolzenem Käse. Dass er Rostocker und Ostsee-Urlauber ausgerechnet mit Schweizer Käse auf den Geschmack bringen will, hat einen Grund: Fischbrötchen und Co. gebe es hier schon zu Genüge. „Ich wollte etwas anbieten, das es bislang noch nicht gab. Ich wollte ein Alleinstellungsmerkmal und Essen mit Showeffekt.“ Das Auge isst schließlich mit.

Mr. Cheese testet Rezepte bei Essen mit Freunden

Wenn sich unterm Spezialgrill Käse verflüssigt, abgeschabt wird und auf Pommes frites oder Burgerpatties fließt, läuft den Kunden das Wasser im Mund zusammen. Und auch Nemo Borowski ist heiß auf Raclette. „Alles schmeckt besser mit geschmolzenem Käse“, sagt er und lacht.

Doch auch die restlichen Zutaten sollen den Gaumen kitzeln. Deshalb testet Borowski neue Rezepte zunächst im Privaten aus. „Meine Freunde freuen sich drüber“, sagt er und lacht. Im Gegenzug packen Bekannte und Verwandte mit an, denn Nemo Borowski betreibt seinen Foodtruck und das Catering-Geschäft im Nebengewerbe.

Seine Ausbildung zum Erzieher hat er so gut wie beendet, arbeitet seit 2021 in einem Hort als Sozialassistent und will im Sommer sein Sozialpädagogik-Studium beginnen. „Die Arbeit mit Kindern liegt mir sehr am Herzen“, sagt der Rostocker. Noch mehr liebt er sein eigenes „Baby“: seinen Foodtruck. Mit dem ist er seit einigen Monaten auf Achse und steuert Geburtstage, Hochzeiten und Volksfeste wie zuletzt den Rostocker Pfingstmarkt an.

Vom McDonalds-Mitarbeiter zum Foodtruck-Chef

Ins Rollen kam sein Raclette-Geschäft allerdings ganz ohne Räder. Als er online ein Video von einem Käsegrill gesehen habe, sei er Feuer und Flamme gewesen. „Ich hab’ mir kurzerhand einen bestellt und es mit Kumpels im Garten ausprobiert.“ Das Testessen lief so gut, dass Borowski zwei Wochen später auf einem Flohmarkt Besuchern seine Raclette-Kreationen anbot. Mit Erfolg, das machte Hunger auf mehr.

Nemo Borowski schabt geschmolzenen Käse auf Pommes. Bei Festen wie zuletzt dem Rostocker Pfingstmarkt will er Nordlichter mit Raclette-Spezialitäten auf den Geschmack bringen. © Quelle: Ove Arscholl

2022 schaffte er sich einen Pavillon an, kaufte dann seinen Foodtruck. Den holte Borowski aus Bayern. Erfahrung im Fast-Food-Business bringt er selbst mit. „Ich hab’ jahrelang bei McDonalds gearbeitet.“ Bei Mr. Cheese soll es hingegen keine 08/15-Buletten im Brötchen geben, sondern „hochwertige Burger, die es so sonst nirgends in Norddeutschland gibt und man in keinem Restaurant bekommt.“ Und zwar für jeden Geschmack – und Geldbeutel.

Humane Preise, Burger für Vegan- und Fleisch-Esser

Auf der Speisekarte stehen knusprige Raclette-Fritten, die Mr.Cheese mit Komponenten wie Jalapenos, Bacon oder Preiselbeersoße und natürlich geschmolzenem Käse toppt. Preis für Fries: ab 6 Euro aufwärts. Der günstigste Burger kostet 9 Euro. Für das Geld bekommen Kunden Fast Food, das erst bei der Bestellung frisch und mit vornehmlich regionalen Produkten zubereitet wird. Die Burgerpatties bietet Borowski auch in einer veganen Variante an.

Um den Appetit von Käsefans an der Ostsee zu stillen, setzt Nemo Borowski auf Verstärkung. Seine Freundin sei bei jedem Event an seiner Seite, seine Großeltern helfen, Caterings vorzubereiten. Wer Käse-Fritten und Co., selbst probieren möchte, kann Mr. Cheese buchen oder die Hanse Sail 2023 ansteuern. Auf Norddeutschlands größtem Maritim-Fest will Nemo Borowski mit Schweizer Käse Welle machen.

In seinem Foodtruck macht Mr. Cheese bei Veranstaltungen und privaten Festen Halt. © Quelle: Ove Arscholl

OZ