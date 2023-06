116 Straftaten in über 20 Jahren

Prozessbeginn: Rostocker Erzieher soll in Kinderdorf sechs Jungen missbraucht haben

Der Angeklagte (vorne) verdeckt im Verhandlungssaal des Landgerichts sein Gesicht mit einem Aktenordner. Gegen den 63-jährigen Erzieher begann im Landgericht Lüneburg der Prozess wegen sexuellen Missbrauchs in 116 Fällen.

Der Prozess in Lüneburg begann mit einem Geständnis: Ein Erzieher aus Rostock steht vor Gericht, weil er in einem Zeitraum von über 20 Jahren Jungen in einem Kinderdorf missbraucht haben soll. Die Kinder zwischen sieben und 13 Jahren erzählten detailliert von den Übergriffen.