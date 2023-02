﻿Rostocker EU-Abgeordneter Nienaß: „Der Weltraumbahnhof Laage hat Potenzial“

Niklas Nienaß (30) ist der einzige Abgeordnete aus Mecklenburg-Vorpommern, der aktuell im Europaparlament sitzt. Der EU-Politiker wäre gern mehr in der Heimat aktiv und ärgert sich über die starren Strukturen in Brüssel. Was er gerne ändern würde.

Der EU-Abgeordnete Niklas Nienaß (Grüne/EFA) war am 21. Februar zu Besuch bei der OZ in Rostock und hat mit Redakteurin Ann-Christin Schneider über seine Arbeit in Brüssel für MV gesprochen.

Rostock. Der Rostocker EU-Abgeordnete Niklas Nienaß (Die Grünen/EFA) macht sich im Europaparlament in Brüssel für den Weltraumbahnhof Laage stark. Das hat der 30-Jährige bei einem Besuch in der Redaktion der OSTSEE-ZEITUNG erzählt. „Mecklenburg-Vorpommern hat gute Voraussetzungen für ein solches Projekt“, befindet der Politiker. „Der Weltraumbahnhof Laage hat Potenzial.“

Seiner Meinung nach müsse MV den Sprung weg vom Tourismus- und Agrar-Land hin zu einem Standort für Spitzentechnologie schaffen. „Doch dafür braucht es eine Strategie. Der Landesregierung fehlt aktuell der Wille dazu“, sagt er.

Weltraumbahnhof Laage – Nienaß erkennt Potenzial

Weltraumflüge und -technik sollen nach Vorstellungen des Flughafen-Eigners, die Zeitfracht-Gruppe, eine von drei geschäftlichen Säulen des Airports Laage werden, neben den Passagierflügen und Logistik-Dienstleistungen. Gemeinsam mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) hat der Flughafen eine langjährige Kooperation geschlossen.

Das DLR will in Laage unter anderem sein Projekt „SpaceTrack“ weiterentwickeln. Dabei geht es darum, klare Regeln und technische Steuersysteme für Luft- und Raumfahrt zu entwickeln – um die Lufträume gemeinsam sicher nutzen zu können. Ab März nimmt außerdem in Rostock-Laage eine Testanlage für kleine Mondfahrzeuge den Betrieb auf. Niklas Nienaß geht davon aus, dass auch in der EU der Bedarf an eigenen Startmöglichkeiten ins All wachsen wird – eine Chance für den Nordosten, die es seiner Meinung nach zu ergreifen gilt.

Der Weltraum ist einer der thematischen Schwerpunkte des Rostockers in der EU-Politik. Unter anderem hat Nienaß, der zwischen Brüssel und der Hansestadt mit dem Zug pendelt, bei der Einigung für die Satellitenkonstellation der Europäischen Union IRIS² mitgewirkt. Bis spätestens 2027 sollen damit auch die ländlichen Regionen Europas mit Internet versorgt werden können.

EU-Parlament: „Politik im 21. Jahrhundert sollte anders aussehen“

Die regionale Entwicklung hat sich der 30-Jährige ebenfalls auf die Fahne geschrieben – unter anderem erarbeitet er die 700-seitigen Rahmenbedingungen für die Vergabe von Regionalfördermitteln mit.

Was ihn jedoch stört, ist, dass er als Abgeordneter aufgrund der Struktur des Europäischen Parlaments in Brüssel gehalten wird und so nur wenig Zeit für Bürgernähe in seinem Wahlkreis hat. „Es gibt insgesamt 40 Sitzungswochen – und bei den Ausschüssen muss man präsent sein, wenn man mitreden will. Politik im 21. Jahrhundert sollte anders aussehen“, betont Nienaß, der eigentlich gern ein Büro in Mecklenburg-Vorpommern eröffnen möchte. „Aber dafür müsste ich auch vor Ort sein.“

Rostocker will als EU-Abgeordneter 2024 wiedergewählt werden

Der Grünen-Politiker setze sich deshalb für Teleworking, Homeoffice und Familienverträglichkeit ein – aber gerade die älteren Parlamentarier sperrten sich dagegen. „Man muss als junger Politiker schon mehr Aufwand betreiben, um die ,Das haben wir immer schon so gemacht‘-Mentalität zu überwinden. Das gilt zum Beispiel auch beim Thema Klimaschutz“, nennt Nienaß ein Beispiel.

Es brauche Ausdauer, die der Rostocker EU-Abgeordnete aber gern weiter in Brüssel aufbringen will. 2024 findet die nächste Wahl zum Europaparlament statt. „Ich will noch eine Legislatur machen“, sagt Nienaß klar.