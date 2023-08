﻿Rostocker Ex-Dealer mit 23 Gramm Koks erwischt: Gericht bestätigt Strafe

Highlights am Wochenende

Wismarer Schwedenfest, Sail Sassnitz, Till Brönner: Diese Events in MV dürfen Sie nicht verpassen

In vergangene Zeiten abtauchen, auf große Fahrt gehen und hochkarätiger Musik lauschen – das alles ist an diesem Wochenende in Mecklenburg-Vorpommern möglich. Alle Infos zu den Veranstaltungshöhepunkten vom 18. bis 20. August finden Sie hier.