Rostocks Ex-OB Claus Ruhe Madsen ist nun auch Deutscher

Mann in Rostocker Südstadt schwer verletzt – Polizei sucht Zeugen

In der Rostocker Südstadt ist in der Nacht von Freitag auf Samstag ein schwer verletzter Mann aufgefunden worden. Er wurde von bislang unbekannten Tätern verprügelt und an einer Bushaltestelle zurückgelassen. Die Polizei sucht Zeugen.