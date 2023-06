Nach Besuch in den USA

Michael Ebert hat seine Eindrücke von einem Gedenktag in New York auf Facebook geteilt und die mangelnde öffentliche Vaterlandsliebe in Deutschland kritisiert. Er fordert mehr Flaggen, Gedenktage und Stolz bei der Hymne. Kritiker werfen ihm politisches Kalkül vor.

