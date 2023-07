﻿Rostocker Ex-Polizist missbrauchte seine Enkelin: Horror in Teddybären-Bettwäsche

Rostock. Die Handschellen klicken nur Minuten nach dem Urteil. Der Ex-Polizist Sven F. wurde am Dienstag wegen Kindesmissbrauchs an seiner Stief-Enkeltochter im Jahr 2017 und eines weiteren Übergriffs auf eine junge Frau 2018 verurteilt. Die Taten filmte er und verschloss die Aufnahmen in einem Safe in seinem Haus. Das Amtsgericht Rostock verhängte eine zweieinhalbjährige Haftstrafe.

Da Sven F. mit der Großmutter der damals Zehnjährigen noch immer liiert ist und mit ihr nach Ungarn auswandern wollte, sah das Gericht unbedingte Fluchtgefahr. Der 53-Jährige muss seine Gefängnisstrafe sofort antreten und wird seine Auswanderungspläne wohl um einige Jahre verschieben müssen.

„Ich gehe davon aus, dass ich als freier Mann rausgehe“

Bis zuletzt hatte der Ex-Beamte nicht damit gerechnet, dass er tatsächlich ins Gefängnis muss. „Ich gehe fest davon aus, dass ich hier als freier Mann rausgehe“, sagte er noch vor Beginn des letzten Verhandlungstages in Rostock. Dabei war er bereits rechtskräftig wegen Kindesmissbrauchs und des Herstellens kinderpornografischer Inhalte verurteilt.

In einem vorangegangenen Verfahren verurteilte das Amtsgericht Sven F. zu einer elfmonatigen Bewährungsstrafe. Damals hatte er gestanden, die Enkelin seiner Partnerin missbraucht und gefilmt zu haben. Diese Tat beging er 2019 und beteuerte damals noch, es handele sich um ein einmaliges Verbrechen.

Doch er wusste wohl schon, dass noch weitere Verfahren auf ihn warteten. Am Dienstag kam er dann nicht mehr so glimpflich davon. Die Richterin begründete das Hafturteil auch mit den „erheblichen Folgen, die die Taten bei den jungen Frauen hinterlassen haben.“ Die Jugendliche ist seither schwer traumatisiert, wie ihre Eltern der Richterin schilderten. Nahezu täglich musste die junge Frau ins Krankenhaus, nachdem sie unter der Last der Missbrauchstaten zusammenbrach. Selbstverletzendes Verhalten und Essstörungen belasteten die ganze Familie bis heute.

Täter leugnet: Opfer sagen unter großer Belastung aus

Letztlich spielte auch eine Rolle, dass der Angeklagte die Taten beharrlich leugnete. Unter großen Belastungen sagten die Opfer daher vor Gericht aus. Schließlich wurden die Videoaufnahmen, welche die sexuellen Handlungen an dem Kind zeigten, vor Gericht gezeigt. „Jeder wird jetzt bei der Ansicht von Teddybärenbettwäsche Gedanken haben, die ihn in diesen Gerichtssaal zurückführen“, sagte die Staatsanwältin, da das Kind während der Übergriffe in solchem Bettzeug bei ihren Großeltern übernachtete.

Um an die Kontaktdaten der Mutter des zweiten Opfers zu gelangen, nutzte der Verurteilte seine Stellung als Polizeibeamter aus, wie der Nebenklagevertreter Peter Poppenburg berichtete. Nachdem die Mutter eine Anzeige auf der Polizeistation in Dierkow aufgegeben hatte, habe Sven F. die Handynummer herausgesucht und ihr angeboten, in einer seiner weiteren Immobilien zur Miete zu wohnen. Wie die Zeugin aussagte, traute sich ihre Tochter erst nicht von den Vorkommnissen zu berichten, da der Verurteilte bei der Polizei war.

Staatsanwältin: Es gibt bereits neue Verdachtsfälle

Seine Pensionsansprüche wird der 53-Jährige verlieren, sollte das Urteil rechtskräftig werden. Wohl auch deshalb bestritt er die Vorwürfe bis zuletzt: „Was hier zusammengezimmert wird, ist unfassbar“, sagte er in seinen letzten Worten im Prozess. Es sollten seine letzten Worte in Freiheit sein. Nach dem Urteil bat die Richterin die Justizbeamten herein, die ihn unverzüglich der Polizei übergaben.

Gegen das Urteil will er in Berufung gehen. Die Staatsanwältin äußerte zudem, dass sich aus den Ermittlungen ein neuer Verdacht des Missbrauchs ergeben habe.

