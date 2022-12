﻿Rostocker Experten geben Hundehaltern Tipps für Silvester: „Das ist wie ein Kanonenschlag“

Während für viele Menschen die Böllerei zum Jahreswechsel dazu gehört, versetzt lautes Feuerwerk Tiere oft in Panik. Wie Hundehalter mit ihren Vierbeinern umgehen sollten, um den Jahreswechsel für sie möglichst entspannt zu halten.

Rostock. Grelle Blitze am Himmel, es zischt und knallt ohrenbetäubend – für viele Menschen gehören Silvesterböller zum Jahreswechsel dazu. Für Tiere, insbesondere Hunde, bedeutet diese Tradition jedoch viel Stress. „Das ist bei uns in der Praxis tatsächlich ein großes Thema“, sagt Carolin Kunstmann, Tiermedizinische Fachangestellte in der Gemeinschaftspraxis von Tido Winkler und Barbara Richter in Rostock-Groß Klein. „Bei ganz großer Angst sollten sich Hundehalter an den Tierarzt wenden. Es gibt ein spezielles Medikament, das die Hunde nicht müde macht, aber ihnen die Angst vor der Böllerei nimmt.“