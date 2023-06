﻿Rostocker FC und Kevin Mbengani fiebern Landespokalfinale entgegen

Rostock. Der Traum vom DFB-Pokal ist nur noch ein Spiel entfernt. Für Kevin Mbengani und den Rostocker FC soll es der große Coup werden. Der Flügelflitzer bestreitet am Sonnabend (Anpfiff: 14.15 Uhr) mit dem Fußball-Oberligisten das Landespokalfinale im Greifswalder Volksstadion gegen den FSV Einheit Ueckermünde. Der Sieger der Partie darf in der kommenden Saison an der 1. Runde im DFB-Pokal teilnehmen.

Großes Los winkt bei Pokalsieg

Im Lostopf (Auslosung am 18. Juni) würden unter anderem mit Rekordmeister FC Bayern München und Borussia Dortmund große Gegner warten. Für Mbengani ist das ein großer Anreiz. „Das Landespokal-Endspiel bedeutet mir sehr viel, weil ich vor drei Jahren nach Rostock gekommen bin. Es ist das erste Finale für unser Team, seitdem ich hier bin“, sagt der 31-Jährige.

Ein Pokal-Endspiel erlebte Mbengani in seiner Zeit im Amateurfußball der Schweiz. Er spielt seit Sommer 2020 für den RFC, kam damals aus dem Alpenland von ES Malley – einem Stadtteilverein aus Lausanne. In seiner dreijährigen Zeit in Rostock absolvierte der Franzose bislang 73 Pflichtspiele und erzielte 24 Treffer. In der Saison 2017/18 lief er auch für den FC Anker Wismar in der NOFV-Oberliga Nord auf.

Kevin Mbengani: „Pokal für Verein und Stadt holen“

„Ich fühle mich körperlich sehr gut. Mit der Mannschaft will ich den Pokal unbedingt für unseren Verein und unsere Stadt holen“, erzählt Mbengani, der vor dem Finale keine zu große Anspannung aufkommen lassen will. Für den RFC ist es nach 2010 bereits die zweite Endspiel-Teilnahme im Landespokal. Damals unterlagen die Rostocker in Waren (Müritz) mit 1:2 dem Torgelower SV Greif.

Damals schon mit von der Partie: Marcin Mista. Der Abwehrmann holte zwei Mal mit den Greifen den MV-Pokal. Im Sommer 2022 war der 39-Jährige zusammen mit mehreren Spielern aus Torgelow nach Ueckermünde. Mit ihnen bildet er das Gerüst an Leistungsträgern beim FSV. Die Haffstädter haben im bisherigen Wettbewerb mit Oberligist TSG Neustrelitz (2:1) und dem Regionalligisten Greifswalder FC (2:1) zwei höherklassige Teams aus dem Weg geräumt.

Außenbahnspieler des Rostocker FC hatte sich mehr Scorerpunkte erhofft

Ein Grund mehr für Mbengani, den Gegner ernst zu nehmen. Doch auch beim RFC lief es zuletzt ziemlich gut. Sieben Pflichtspielsiege gelangen den Rostockern in Serie. Bereits einen Spieltag vor dem Saisonende steht fest: Sie werden die NOFV-Oberliga Nord als Tabellenzweiter abschließen. „Wir spielen eine gute Saison. Wir wären gerne erster geworden und in die Regionalliga aufgestiegen, aber Hansa Rostock U 23 hat sich den Staffelsieg sowie den Aufstieg verdient“, bilanziert Mbengani.

Er persönlich steuerte zur besten Oberliga-Saison der Vereinsgeschichte sieben Ligatreffer und zehn Vorlagen bei. Aus seiner Sicht wären die Werte noch ausbaufähig. „Ich hätte mir mehr Tore und Assists gewünscht. Was aber viel wichtiger ist: Wir erleben eine aufregende Spielzeit und die wollen wir jetzt krönen.“

Mbengani will nach letztem Spiel über Zukunft beim RFC sprechen

Es ist schon bemerkenswert, was der RFC mit seinem kleinen Kader erreicht hat. Aktuell stehen 16 Spieler und drei Torhüter aus zehn verschiedenen Nationen bei den Rostockern unter Vertrag. Damit haben sie in ihrer Oberliga-Staffel das kleinste Aufgebot. Mbengani erklärt, dass es die Stärke eines multikulturellen Teams sei, dass die Spieler sich gegenseitig unterstützen, um zum Ziel zu kommen.

Der Zusammenhalt in der Mannschaft ist auch etwas, was der Außenbahnspieler in seiner Rostocker Zeit schätzt. Im Sommer läuft sein Kontrakt an der Ostsee aus. Doch wie geht es dann weiter? „Wir werden das mit dem Verein nach dem letzten Spiel besprechen und dann herausfinden, was für den Klub und mich das Beste ist“, sagt Mbengani. Bei seiner Zukunftsplanung denkt er auch an seine Familie. Diese wohnt in Frankreich.

Doch für das Wochenende gilt der Fokus dem Landespokalfinale. Der Landesfußballverband rechnet mit bis zu 1000 Zuschauern für das Duell. Das Endspiel wird im Rahmen einer mehrteiligen Konferenz auch im ARD-Fernsehen übertragen. Es ist somit eine große Bühne, die sich Mbengani und seinen Teamkollegen bietet.

Übrigens: Die RFC-Fußballerinnen holten bereits am 14. Mai die Pokaltrophäe durch einen 2:1-Erfolg über die HSG Warnemünde. Somit ist ein Novum seit der Wende möglich. Sollten die Herren am Sonnabend nachziehen, hätten erstmals eine männliche und weibliche Mannschaft eines Vereins den Titel in einer Saison geholt.

