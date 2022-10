﻿Zehn Kämpfe, zehn Siege: So hat sich das Jubiläum für Rostocker Felix Langberg angefühlt

Der Schwergewichtsboxer Felix Langberg geht auch in seinem zehnten Kampf als Sieger aus dem Ring. Der Rostocker setzte sich am Samstag gegen den Wiesbadener Alen Lauriolle nach Punkten durch. Wie er auf die Fight Night in Falkenberg zurückblickt und welche Pläne der 30-Jährige für die Zukunft hat.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket