﻿Mit Feuer und Flamme: „Fiery Creatures“ sind die neuen Feuerartisten am Rostocker Stadthafen

Rostock. Wie Magie sieht es aus, wenn Hanna Reimer am Rostocker Hafen den Stab mit zwei Feuerbällen schweben lässt. Grazil tanzt die Feuerartistin mit den Katzenohren auf dem Gelände des Rost Docks. Das Publikum sieht ihr Gesicht bloß im Licht der Flammen, die sie kunstvoll um sich herum schwingt. Sie ist Teil der Fiery Creatures, die seit diesem Jahr regelmäßig am Stadthafen auftreten.

Sie nennen sich die Fiery Creatures: Hanna Reimer (v. l.), Nayomi Keller, „Surreal Spheres“, Peter Kilian alias „Mieze Pete“, „Hey Na“, Jonas Meiser, Pia Hoffmann und Angelo Möbius. © Quelle: Ove Arscholl

Keine Feuershow gleicht der anderen

„Wir wollen Feuerkünstlern den Freiraum bieten, sich auf einer Bühne auszuleben“, erklärt Aljosha Dohmen, alias Ali, die Motivation der Fiery Creatures. Daher gebe es auch keine feste Gruppe, sondern ein Organisationsteam aus neun Personen, das die Auftritte der Feuer-Community plant. „Wir sind etwa zehn bis 15 Artisten, die abwechselnd auftreten.“ Dazu kämen Gastauftritte von Feuertänzern aus anderen Städten. Keine Show gleicht daher der anderen.

Aljosha Dohmen ist einer der Gründer der Fiery Creatures. © Quelle: privat

Angefangen, professioneller zu werden, hat die Gruppe im Sommer 2022. „Über den Corona-Winter 2021 haben viele von uns mit Trainieren angefangen, weil wir mehr nicht machen konnten“, blickt Ali zurück. Weil diese Zeit im grauen Winter in Deutschland trotz des Trainings frustrierend war, wollten er und seine Feuer-Kollegen Angelo Möbius und Peter Kilian den kommenden Winter im Dorf Pai in Thailand verbringen: „Das ist ein Hotspot für Feuerartisten aus der ganzen Welt.“

Sicherheit ist ein Muss bei Auftritten

Angelo, der schon als Kind mit seiner Zirkus-Familie durch Deutschland gereist ist und die Feuerartistik durch seine Schwester liebengelernt hat, erinnert sich an die Zeit in Thailand: „Drei Monate war ich dort, wir durften erst in Hostels auftreten, später gehörten wir zum Kern der Feuerszene.“ Die Rostocker lernten nicht nur Bewegungen und Tricks kennen, sondern auch jede Menge über Sicherheit.

Angelo Möbius ist einer der Gründer der Fiery Creatures. © Quelle: Ove Arscholl

Um die auch bei ihren Auftritten in Rostock zu wahren, hat die Gruppe mindestens eine Sicherheitsperson dabei. „Die passt auf, sollte mal etwas schief gehen und steht mit Decken und Wassereimer breit.“ Außerdem wichtig: Kleidung aus Naturmaterialien wie Baumwolle und zusammengebundene, angefeuchtete Haare.

Fiery Creatures heizen am Rostocker Stadthafen ein Sie brennen für ihre Leidenschaft: Die Fiery Creatures sorgen für heiße Shows am Stadthafen. © Quelle: Sarah Klas/oz/Ostsee-Zeitung

Hin und wieder kommt es zu leichten Verbrennungen

Die unterschiedlichen Tools umwickeln die Artisten mit dem hitzebeständigen Stoff Kevlar und tunken sie in Lampenöl. Das brennt länger, ist weniger heiß und kann nicht so schnell explodieren. Die Bandbreite der Tools ist so unterschiedlich wie die Artisten selbst. Beliebt sind vor allem Poi, ein Seil mit je einer Kugel an beiden Enden. Der Rope Dart ist ein langes Seil mit einer großen Feuerkugel. Auch brennende Stäbe oder Hula-Hoop-Reifen sind Teil der Feuershow.

Hanna Reimer tritt bei den Fiery Creatures im Rostocker Stadthafen auf und tanzt mit einem Contact Staff. © Quelle: Ove Arscholl

Ernsthaft gefährdet habe sich bisher noch niemand in der Gruppe, sagt Ali, der vor vier Jahren nach Rostock gezogen ist und erst dann durch Angelo mit dem Feuertanz begonnen hat. Nur die kürzeren Haare auf seinem Oberkopf sowie die nicht vorhandenen Armhaare und kleineren Narben deuten darauf hin, dass regelmäßig Feuer in seine Körpernähe kommt. „Mal schrabbt ein heißes Metallteil an der Haut entlang. Das gehört eben dazu.“

Fiery Creatures ab jetzt jeden Mittwoch am Stadthafen

Neben den geprobten Feuershows gibt es in der Community sogenannte Fire Spaces. „Dabei treffen sich Feuerartisten und üben bzw. präsentieren unabhängig voneinander, aber nebeneinander, Kunststücke.“ erklärt der 24-jährige Angelo. Die Feuertänzer seien dabei derart konzentriert, dass sie die Abstände zu den anderen genau abschätzen können – sodass noch nie etwas passiert sei.

Solche offenen Fire Spaces soll es künftig jeden zweiten Mittwoch am Rost Dock geben. In den anderen Wochen präsentieren die Fiery Creatures ihre – immer unterschiedlichen – Shows. Die Auftritte sind derzeit noch spendenbasiert, langfristig wollen die Tänzer ihren Lebensunterhalt mit dem Feuer erwirtschaften. Das Ziel der Gründer: „Wir wollen eine Feuer-Community in Rostock aufbauen, verschiedene Ideen ausprobieren und irgendwann auch mal Workshops geben.“ Gerade mit der Feuerkunst sei es so einfach, Menschen zu begeistern.

