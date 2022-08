Dieser „Cocktail“ hat es in sich: Das Rostocker Start-up Stoovis bringt Getränke raus, die ganz nach dem Geschmack vieler Fast-Food-Fans sein könnten. Sie haben Pizzen wie „Hawaii“ und „Diavola“ quasi in Flaschen abgefüllt. Herausgekommen ist der angeblich erste Pizza-Likör der Welt.

Rostock. Knusprig gebackener Hefeteig, darauf Tomatensoße, satter Belag und viel Käse – so lieben Pizza-Fans ihr Leibgericht. Auch Andreas Grope und Steffen Steinmann kriegen davon nicht genug. Sie sind so heiß auf Pizza, dass sie mit dem in Rostock beheimateten Unternehmen Stoovis gleich ein ganzes Business rund um die Teigscheibe aufgezogen haben. Mit Zubehör wie Ofenklappen und Pizzaschaufeln beliefern sie Kunden in ganz Europa.

Ihr neuester Clou: eine Weltpremiere. Die verrückten Tüftler füllen den Geschmack des Fast-Food-Lieblings buchstäblich in Flaschen ab und bringen den wohl ersten Pizza-Likör der Welt auf den Markt. „So was gibt’s bislang noch nirgends. Es klingt total abgedreht, ich weiß“, sagt Andy Grope und lacht. Er verspricht: „Es ist unglaublich lecker. Wer wie wir auf Pizza steht, wird den Likör lieben.“

Gadgets für alle, die selbst Pizza backen wollen

Längst brennen Pizzafans in aller Welt für Produkte der Stoovis-Chefs. Die Freunde verkaufen nämlich alles, was man braucht, um selbst in der heimischen Küche Pizza zu backen: Hitzeschilder für den Pizzaofen, Pizzaschaufeln und Zubehör, wie den Crustmaker für krosse Krusten. Bei dem Angebot beißen Privatleute wie Großabnehmer an. Ein Großhändler in Norwegen zum Beispiel werde regelmäßig mit mehreren Paletten Stoovis-Ware beliefert, sagt Andy Grope.

Die Flüssig-Pizza sei buchstäblich eine Schnapsidee gewesen. Er habe früher als Bartender gearbeitet und Cocktails gemixt. Mit Stoovis habe er die Brücke zu seinem Ex-Job schlagen wollen. „Aber einfach Tomatensaft und Korn zusammenschütten – das war uns zu wenig.“

Heiß auf alles, was wie Pizza schmeckt: Andreas Grope und Steffen Steinmann . © Quelle: Stoovis

Tomatensoße trifft Spiritouse

Die beiden Gründer suchen Expertenhilfe und finden sie in einer sächsischen Spirituosen-Manufaktur. „Die ist preisgekrönt, für ungewöhnliche Getränke bekannt und der Chef ist genauso verrückt wie wir“, sagt Andy Grope. Was der Fachmann destilliert, haut den Stoovis-Co-Chef um. „Beim ersten Schluck hab’ ich mich sofort gefühlt wie damals als Zwölfjähriger, als ich meine erste Pizza bestellt und gegessen hab’“, schwärmt er.

Was aussieht wie Pizzasoße in der Flasche, hat es in sich: 20 Volumenprozent Alkohol hat der Likör. „Pizziliano“ nennt sich der Schluck mit Schuss. Er wird auf Basis original italienischen Tomatensaftes hergestellt und mit einer eigens für Stoovis produzierten Oregano-Basilikum-Spirituose verfeinert. Volle Pulle Dolce Vita, quasi.

Der Geschmack: Von würzig bis feurig scharf

Der Likör ist in vier Geschmacksrichtungen zu haben, die an gleichnamige Pizza-Klassiker erinnern: „Marina“, „Hawaii“, „Diavola“ und „Basiloco“. Die Namen verraten schon, wonach die Drinks schmecken. Von würzig über fruchtig und mit mediterraner Kräuternote bis feurigscharf, wie Chilischoten, ist alles dabei. Was dagegen fehlt: künstliche Zusatzstoffe, Emulgatoren und Konservierungsmittel, versichern die Macher.

Pizza mit Schuss: Die Liköre haben 20 Volumenprozent Alkohol. © Quelle: privat

Einen Vorgeschmack auf die flüssige Promille-Pizza können sich Neugierige jetzt schon holen: Im Online-Shop auf www.stoovis.de gibt's die Drinks zum Vorbestellen. In den kommenden Tagen sollen die ersten 2000 Liter verfügbar sein und an die Kunden rausgehen. Künftig wollen Andreas Grope und Steffen Steinmann die Liköre auch über Pizzerien verkaufen und in die Regale von Supermärkten bringen. Verhandlungen mit einer Handelsagentur laufen.

Viele Ideen für neue Produkte

Um die stetig steigende Nachfrage bedienen zu können, haben die Jungunternehmer bereits Verstärkung angeheuert: Vier Arbeitskräfte packen mit an. Dennoch: Stoovis soll ein Nebengewerbe bleiben. Hauptberuflich sind Grope und Steinmann im Außenhandel für einen Werkzeughersteller tätig. Ihre Passion für Pizza aber ist groß und der Heißhunger auf Neues auch. Deshalb sind die nächsten heißen Produkte für Pizzafans wohl nur eine Frage der Zeit. „An Ideen mangelt es nicht“, sagt Andy Grope.