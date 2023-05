Strandsaison startet

In den kommenden Tagen treten an den Ostsee-Stränden von MV hunderte Rettungsschwimmer den Dienst an. In Rostock-Markgrafenheide droht der Wachtturm leer zu bleiben, weil Wasserretter aus Sachsen-Anhalt nicht mehr kommen wollen. Die Hansestadt sei schuld, sagen die Magdeburger.