Rostocker Firmenlauf 2023 am Mittwoch: Das Sportevent ab 17 Uhr im Liveticker

Rostock. Es ist ein echter Rekord: 834 Teams gehen an diesem Mittwoch beim Rostocker Firmenlauf an den Start. Damit ist klar: Es wird richtig voll am Stadthafen. Denn die 3336 Läuferinnen und Läufer bringen auch zahlreiche Fans mit an die Strecke. Die OSTSEE-ZEITUNG begleitet das große Event ab 17 Uhr mit einem Live-Blog.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gestartet wird das Staffel-Rennen gegen 18.30 Uhr. Die Wetteraussichten für Mittwochabend, 21. Juni, sehen dabei gut aus: Es wird sonnig, bis zu 27 Grad Celsius sind möglich. Jeder Läufer muss bei den sommerlichen Temperaturen eine Strecke von drei Kilometer bewältigen.

Firmenlauf in Rostock: 500 Läufer mehr als im Vorjahr

834 Teams aus Rostock und Umgebung haben sich angemeldet – so viele wie noch nie, heißt es vom Veranstalter Pro Event. An dem 14. Firmenlauf nehmen insgesamt sogar 500 Läufer mehr teil als im Vorjahr.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Firmenlauf im Stadthafen: 18.30 Uhr wird gestartet

Ospa, Aida, OZ, AOK, Wiro – Teams aus großen Rostocker Unternehmen sind am Mittwoch ab 18.30 Uhr am Start auf der Haedgehalbinsel im Rostocker Stadthafen. Jede Staffel besteht aus vier Läufern, die nacheinander die Strecke von rund 3,4 Kilometern am Hafen bis zum Aida-Gebäude und wieder zurücklaufen. Der Staffelstab misst elektronisch die Zeit.

OZ