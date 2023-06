Der Rostocker Firmenlauf 2023 steht kurz bevor und auch das Laufteam der OSTSEE-ZEITUNG ist dabei. Zur Vorbereitung hat ein Trainer-Quartett bestehend aus Profi-Läufern und -Trainern den OZ-Sportlern wertvolle Tipps gegeben.

Rostock. In knapp drei Wochen ist es für das OZ-Laufteam so weit: Es geht beim Rostocker Firmenlauf an den Start. Um die Leser und Mitarbeiter auf das Staffelrennen am 21. Juni im Stadthafen einzustimmen, hat sich das Coaching-Team mit den Läufern am Mittwoch, 31. Mai, für ein gemeinsames Training im Rostocker Leichtathletikstadion getroffen.