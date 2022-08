Rostocker Fischereihafen: 136 Autoreifen aus Container gestohlen

Rostock. Dutzende Autoreifen sind von einem Firmengelände im Rostocker Firschereihafen gestohlen worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, brachen die Täter einen Container auf und entwendeten von insgesamt 136 Autoreifen.Mitarbeiter der Firma stellten den Diebstahl am Montagvormittag fest und informierten die Polizei.

Der Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.Nach ersten Erkenntnissen geht die Polizei davon aus, dass die unbekannten Täter mit einem größeren Fahrzeug am Tatort gewesen sein müssen. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um Mithilfe bei der Aufklärung dieser Straftat.Möglicherweise haben Zeugen in der Zeit von Freitag bis Montag im Bereich des Fischereihafens/ Höhe Alter Hafen Beobachtungen gemacht, die für die Polizei wichtig sein könnten.Hinweise in diesem Fall nehmen der Kriminaldauerdienst in Rostock unter der Telefonnummer 0381 / 4916-1616, jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache unter entgegen.

Von OZ