﻿Rostocker Flirt-Coach gibt Singles Tipps: „So findet ihr euer Perfect Match“

Rostock. Leidenschaftliche Küsse, Kribbeln im Bauch, Herzklopfen: Viele Single-Frauen und -Männer sehnen sich danach, ihren Traumpartner zu finden und sich zu verlieben. Den einen fällt es leicht, im Café, in der Bar oder auf Plattformen wie Tinder Fremde anzusprechen – den anderen eher nicht. Letzteren hilft Katja Preuß weiter.

Die Rostockerin hat die Flirtschule „Hafenherz“ gegründet, coacht Singles ab 35 Jahren im Off- und Online-Dating und verspricht ihnen das Perfect Match. Sie sagt: Es sollte völlig normal sein, sich Unterstützung in Herzensangelegenheiten zu holen. „Hast du ein kaputtes Auto, bringst du es in die Werkstatt. Bist du krank, gehst du zum Arzt. Bei allen möglichen Dingen holen wir uns professionelle Hilfe. Warum nicht auch beim Flirten?“

Im Gegensatz zu ihren Kunden habe sie nie Schwierigkeiten gehabt, Dates zu bekommen, sagt Katja Preuß. „Ich liebe es, auszugehen, zu networken und Leute vollzuquatschen. Flirten macht mir Spaß.“ Deshalb hat sie irgendwann damit begonnen, für weniger kontaktfreudige Freunde Online-Datingprofile anzulegen, Chats zu schreiben und ihnen Flirttipps zu geben. Mit Erfolg: „Sie haben alle jemanden gefunden.“ Was als Hobby begann, ist heute ihr Job.

Anfang des Jahres ist Katja Preuß mit ihrer Familie von Niedersachsen nach Rostock gezogen. Seither bringt die frühere Hausverwalterin und Maklerin Hanseaten das Flirten bei. Preis für einen Kurs: 150 Euro. Dafür verspricht sie Kunden Online-Profile, die neugierig machen, Chats, die Freude schenken statt Kraft kosten und Dates, „bei denen du noch am nächsten Tag im Kreis grinst“.

Langzeitsingles und frisch Geschiedene sind Kunden

Zu ihren Kunden zählen Mauerblümchen und Player, Beautys und Nerds, Minijobber und Topverdiener, Langzeitsingles und frisch Geschiedene. In individuellen Coachings lotet Katja Preuß aus, wo es beim Flirten hakt und hilft beim Fehlerabstellen. Erfolg beim Daten hänge weder von Optik noch von IQ und Kontostand ab. „Auch ich habe Hängearme, kann tierisch anstrengend sein und bin nicht todesintelligent. Wir sind Menschen, das darf so sein.“

Coach gibt kostenlos Tipps auf Instagram

Die 1,85 Meter große Blondine ist, was man neudeutsch outgoing nennt. Sie lacht gern und viel, redet ohne Punkt und Komma und ist sehr kontaktfreudig. Man müsse aber nicht so extrovertiert sein, um gut zu flirten, sagt sie. Es gehe um Selbstbewusstsein und darum, Ansprechängste zu überwinden. Schüchterne müssten nicht den tollkühnen Aufreißer markieren, um Erfolg zu haben. „Das wäre doch total gekünstelt. Und bei den meisten Männern steht nicht auf der Wunschliste: Meine Frau soll gut flirten können.“

Kostenlose Tipps gibt die Rostockerin auf Instagram und Facebook. Zum Beispiel, wo Singlemänner offline Traumfrauen treffen. „Geht tanzen“, rät die Flirtexpertin. „Alle Frauen freuen sich über Männer, die tanzen können.“ Schon ein Crashkurs im Rockabilly-Tanzen könne Wunder wirken. Auch Singlefrauen auf der Suche nach Mr. Right sollten sich bewegen: Sportvereine und Fitnessstudios seien wie gemacht fürs Anbandeln, so der Flirt-Coach.

Vierfache Mutter findet Mann fürs Leben beim Motorradfahren

„Auch beim Motorradfahren lernt man ’ne Menge toller, witziger Männer kennen.“ Das weiß sie aus Erfahrung: Über ein Tinder-Date fand Katja Preuß Anschluss an eine Biker-Clique und bei einer Ausfahrt hat’s gefunkt. Die Mutter von vier Kindern verliebte sich in einen Motorradfahrer und hat ihn geheiratet.

Ihre Leidenschaft fürs Flirten lebt sie nun durch die Flirtschule aus. Als Date Doctor ist sie Ratgeberin, manchmal auch Psychologin und Mutmacherin. Denn gerade erfolgreiche Menschen mit gewissem Standing hätten Hemmungen, sich auf Online-Flirtbörsen anzumelden oder sich privat locker zu geben, sagt Katja Preuß. Denen will sie zeigen, dass es sich lohnt, Schutzschilde fallen zu lassen.

„Komplimente allein taugen nicht als Anmache“

Was dagegen gar nichts bringe, seien Plattitüden. Komplimente etwa taugen ihrer Meinung nach nicht als Anmache. Denn nach einem Satz, wie beispielsweise „Du siehst gut aus“, folge oft nichts. „Ein Gespräch geht nur weiter durch Fragen und Interesse zeigen.“ Ein weiterer Tipp: „Notfallzettel“ mit Nachrichten, wie „Ich möchte dich kennenlernen, ruf doch mal an“. „Die meisten freuen sich, wenn sie so was zugesteckt bekommen“, sagt Katja Preuß.

Was man auf Tinder schreiben sollte und was nicht

Wer lieber auf Tinder Kontakt sucht, sollte nicht einfach Hobbys und Eigenschaften auflisten, sondern Emotionen zeigen. „Schreib statt ‚Ich bin treu und fahr gern Motorrad‘ lieber: ‚Beim Motorradfahren schalte ich ab und vergess’ meine Steuererklärung und meinen doofen Chef‘. Das schafft sofort eine Verbindung, denn das Gefühl kennen viele – nicht nur Motorradfahrer.“ Bei der Partnersuche müssten nicht alle Interessen deckungsgleich sein, sondern vielmehr die Werte und Wünsche.

Wer sich einen Partner wünscht, dem will Katja Preuß helfen. Ja, Selbstliebe sei wichtig. „Aber es ist viel schöner, das Leben mit jemandem zu teilen“, findet der Flirt-Coach.

