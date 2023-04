﻿Protest in Rostocker Flüchtlingsheim: Bewohner erheben Gewaltvorwürfe gegen Sicherheitsdienst

Hinter dem Flüchtlingsprotest am Sonnabend in Rostock steckt mehr als nur der Unmut über schlechtes Essen: Flüchtlinge sind nach eigenen Angaben vom Sicherheitspersonal körperlich misshandelt worden. Der Sicherheitsdienst weist die Vorwürfe zurück.

Rostock. Die Vorwürfe sind unfassbar: Flüchtlinge in einer Unterkunft in Rostock-Schmarl sind nach eigenen Angaben vom Sicherheitspersonal massiv misshandelt worden. Der Chef des zuständigen Sicherheitsdienstes weist die Anschuldigungen vehement zurück.

Die Flüchtlinge aus mehreren islamischen Ländern berichteten der OSTSEE-ZEITUNG von Tritten in die Geschlechtsteile oder ins Gesicht, vom Fesseln der Hände oder von überfallartigen nächtlichen Zimmerkontrollen. Ein Teil der Angriffe sei auch der Polizei gemeldet worden – bislang ohne Ergebnis.

In der DRK-Gemeinschaftsunterkunft in Rostock-Schmarl sollen Flüchtlinge unter anderem getreten worden sein. © Quelle: Frank Hormann

Omar: Mir wurde ins Gesicht getreten

Aufmerksam wurde die OZ auf die mutmaßlichen Missstände in der Unterkunft allerdings aus einem anderen Anlass: Am Sonnabend hatten etwa 40 Bewohner gegen das nach ihren Angaben schlechte Essen aufbegehrt und so einen massiven Polizeieinsatz ausgelöst.

Omar (32) aus dem Irak hat unter dem Auge eine deutlich sichtbare Narbe. Wie sie zustande kam, erklärt er so: „Vor etwa zwei Monaten war ich außerhalb der Unterkunft bei einer Feier und habe dort Alkohol getrunken. Als ich dann nachts zurück in der Unterkunft von der Toilette kam, hielt mich einer der Wachleute an und behauptete, ich hätte in der Unterkunft getrunken, was nicht erlaubt ist. Er warf mich zu Boden und trat mir ins Gesicht.“

Das Ergebnis war laut Omar eine klaffende Wunde, die ärztlich behandelt werden musste. „Der Arzt sagte mir, dass die Verletzung ohne eine Operation nicht von selbst verheilen würde.“

Yahia: Ein Wachmann trat mir in die Hoden

Manchmal würden die Wachen auch nachts in die Zimmer kommen und den Bewohnern unvermittelt mit Taschenlampen in die Augen leuchten, um zu testen, ob sie nach Haschischkonsum geweitete Pupillen haben.

„Wir haben bisher alles über uns ergehen lassen, weil wir dachten, der Sicherheitsdienst gehöre zur Polizei. Und die darf in meinem Land alles tun“, sagte Yahia (30) aus Syrien. Er wurde nach eigenen Angaben bei der Protestaktion am Sonnabend selbst misshandelt: „Ein Wachmann trat mir gegen das Knie und in die Hoden.“

Sicherheitsdienst-Chef widerspricht Flüchtlingen

Marko Schuldt, geschäftsführender Gesellschafter beim Sicherheitsdienst Baltic Secur, widerspricht: „Es hat in der Unterkunft keinerlei körperliche Übergriffe gegeben. In unseren Dienstvorschriften ist klar geregelt, dass bei Auseinandersetzungen sofort die Polizei gerufen werden muss.“

Gerangel um Topf für Beweisfoto

Zu der Auseinandersetzung kam es nach Aussage der Flüchtlinge, als sie sich für ihre Aktion den Topf, in dem das Essen serviert wurde, greifen wollten, um Beweisfotos zu machen. Ihre Teller stellten sie auf den Boden. Wegen des Gerangels rief das Personal die Polizei, die allerdings vor Ort keinerlei Straftaten feststellen konnte.

Laut Polizei soll den muslimischen Flüchtlingen auch Schweinefleisch serviert worden sein. Schwein gilt im Islam als unrein, das Fleisch darf daher nicht verzehrt werden.

Leopoldo: Seit Monaten gab es kein Fleisch

Gegenüber der OZ konnte eine Gruppe von Flüchtlingen zwar nicht sicher bestätigen, dass es Schweinefleisch gegeben habe. Lediglich in der Frühstückswurst, die nicht näher gekennzeichnet war, dürfte Schwein enthalten sein – und die soll auch noch schimmlig gewesen sein, vermuten die Männer. Auf einem vermeintlichen Beweisfoto ist das jedoch schwer zu erkennen.

Leopoldo aus Chile © Quelle: Frank Hormann/nordlicht

Leopoldo kommt aus Chile und hätte mit Schweinefleisch kein Problem – wenn es denn überhaupt welches gäbe: Die Flüchtlinge berichten, dass seit Monaten gar kein Fleisch mehr auf dem Speiseplan stehe. „Ich versuche seit Wochen zu erreichen, dass sich etwas ändert, aber es passiert nichts“, so Leopoldo. „Das ist schlimmer als im Gefängnis.“

Er geht inzwischen außerhalb Essen. Das muss er von seinem Taschengeld bezahlen. „Von den 400 Euro wird uns etwa die Hälfte für das Essen in der Unterkunft abgezogen.“ Meist kann sich Leopoldo daher nur Pommes oder ähnlich günstige Gerichte leisten.

Aber das sei ihm immer noch lieber als das Essen im Heim: „Das kann man nicht essen, das stinkt. Neulich gab es nur Karotten, die in Wasser schwammen. Wenn ich so etwas zu Hause meiner Katze serviert hätte, die hätte mich schräg angeschaut.“

DRK-Personal kaufte frisches Essen

Für die Muslime in der Unterkunft ist die Situation besonders bedrückend, weil sie jetzt im Fastenmonat Ramadan zwar tagsüber nichts essen und trinken, dafür aber normalerweise abends das Fasten mit einem Festmahl brechen.

Um die aufgebrachten Protestierenden am Sonnabend zu besänftigen, kaufte daher das Personal von der DRK-Heimleitung auf eigene Faust frisches Essen in einem nahen türkischen Großmarkt.

Caterer: Flüchtlinge bei der Essensausgabe aggressiv

Nach OZ-Informationen sehen die Mitarbeiter des Caterers die Schuld eher bei den Flüchtlingen: Sie sollen sich bei der Essensausgabe aggressiv verhalten haben und sich auch mehrfach angestellt haben. Der Caterer war am Wochenende für die OZ nicht zu erreichen.

Rostocks Sozialsenator Steffen Bockhahn (parteilos) hatte sich am Sonnabend eingeschaltet und unter anderem mit dem Caterer, dem Sicherheitsdienst und der Heimleitung gesprochen. Dabei seien schon erste Konfliktpunkte geklärt worden, hieß es aus dem Rathaus. Die übrigen sollen dann ab Montag angegangen werden.