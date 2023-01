﻿Rostocker Flugsimulator: Lässt sich damit Flugangst bewältigen?

Wie sieht Rostock eigentlich von oben aus? Und: Worin unterscheidet sich die Perspektive aus dem Cockpit? Diesen Fragen und der Flugangst können sich Rostocker ab März im neuen Flugsimulator-Seminar stellen. Was es dabei zu erleben gibt – die OZ hat den Test gemacht.

Rostock. „Füße auf die Pedale, Schubhebel nach vorne ... Und jetzt hochziehen“, ruft Stefan Schwart, der Flughafen Laage verschwindet unter uns, am Horizont ist zwischen vereinzelten Wolken die Küste der Ostsee zu sehen. Ich fliege über Rostock und sitze das erste Mal in dem Pilotensitz einer Boeing 737-800. Beziehungsweise auf dem echten Sitz einer Boeing, aber in dem Flugzeugsimulator von Stefan Schwart und seinem Vater Andreas Schwart.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

OZ-Reporterin Philippa Bouren sitzt mit Stefan Schwart im Cockpit des Flugsimulators. © Quelle: Ove Arscholl

Die Faszination für das Fliegen

Die Idee für den Simulator hatte Stefan Schwart. Der gelernte IT-Fachmann ist vor allem von der Technik begeistert, die in einem Flugzeug steckt. Er erzählt: „Meine Leidenschaft fürs Fliegen begann in einer absurden Reihenfolge. Erst interessierte mich die Technik, dann beschäftigte ich mich mit Flugzeugabstürzen und hatte eigentlich eine ziemliche Flug- und Höhenangst.“ Seinen ersten Linienflug bestritt er mit 24 Jahren und danach lies ihn die Faszination für das Fliegen nicht mehr los. Der 38-Jährige flog mit Freunden in Onlinesimulatoren um die ganze Welt und hatte dann den Traum von einem begehbaren Flugsimulator. Vor vier Jahren hat er sogar angefangen, einen Pilotenschein zu machen und sitzt nun in der echten Welt im Cockpit eines Sportflugzeugs.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Flugsimulator in Rostock: Ein teurer Spaß

Sein Vater und er betreiben in der Bertolt-Brecht-Straße im Rostocker Stadtteil Evershagen eigentlich die Firma „MV-IT-Systeme“ für IT-Lösungen sowie Alarm- und Brandmeldeanlagen. Seit 2016 befindet sich in ihren Räumlichkeiten auch der Flugsimulator. Andreas Schwart erzählt: „Stefan wollte das Flugzeugmodell eigentlich zum Spaß anschaffen, doch mit Technik und Software sind 160 000 Euro ein teurer Spaß.“ Vater und Sohn entschieden sich, das Projekt umzusetzen, jedoch als Geschäftsmodell.

Im Nachbau der Boeing 737-800 ist Platz für 15 Passagiere und zwei Piloten. Die beiden bieten Veranstaltungen für alle Lebenslagen an: Kindergeburtstage, Geschäftsfeiern, Junggesellenabschiede. Neben der Kabine und dem Cockpit gibt es noch eine Bordküche und sogar eine Flugzeugtoilette. Zusätzlich zum Flughafen Laage ist es möglich, mehr als 24 000 Flugplätze in der ganzen Welt anzusteuern.

Auch eine Passagierkabine ist Teil der Simulation. Andreas Schwart hat Platz genommen. © Quelle: Ove Arscholl

Von der Flugangst ins Cockpit

Der Simulator ist nicht nur für Menschen geeignet, die fasziniert vom Fliegen sind, sondern auch für all jene, die ihre Flugangst überwinden möchten. Stefan Schwart kennt das: „Flugangst hat vor allem etwas mit Kontrollverlust zu tun, wenn Leute dann ein Cockpit von innen sehen und selbst die Kontrolle über das Flugzeug haben, hilft das.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Fakten zum Flugsimulator Ein „Pilot“ kann sich mit bis zu 15 Passagieren im „Flugsimulator Rostock“ auf Reisen begeben. Dabei können sich die Gäste im Cockpit auch abwechseln. Eine Stunde reine Flugzeit kostet 149 Euro, jeder Passagier bezahlt zusätzlich 7,50 Euro. 90 Minuten liegen bei 199 Euro, 120 Minuten bei 249 Euro. Jede weitere Stunde wird mit 100 Euro berechnet. Ein Getränk für jeden ist inklusive, es kann jedoch auch Catering gebucht werden. Termine sind am besten telefonisch unter 0381 / 37 59 99 84 oder per Mail an info@fs-rostock.de zu vereinbaren. Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 10 Uhr bis 22 Uhr; sonn- und feiertags auf Anfrage Adresse: Bertolt-Brecht-Straße 17, 18106 Rostock Mehr unter: www.flugsimulator-rostock.de

Vater und Sohn entwickeln gerade mit einem befreundeten Arzt ein Seminar gegen Flugangst, dieses soll im März das erste Mal stattfinden. Andreas Schwart sagt: „Die meisten Menschen die Angst haben, werden im Pilotensitz ruhiger. Ich habe es nur einmal erlebt, dass jemand kreidebleich wurde und eine Panikattacke hatte. Wir haben dann abgebrochen und die Person wieder raus in die Sicherheit der Rostocker Straßen gebracht.“ Das Seminar soll damit beginnen, dass der Arzt ein kurzes Vorgespräch macht, um herauszufinden, woher die Angst stammt. Dann gibt es, wie bei jeder Veranstaltung, eine kurze Einweisung zur Technik im Cockpit und den Funktionen, die zum Fliegen benötigt werden.

In der Bertolt-Brecht-Straße gibt es einen Flugsimulator für jedermann. © Quelle: Ove Arscholl

Zurück in der Realität

Nach meinem zweiten Flug über die Häuserschluchten New Yorks und einer Umkreisung der Freiheitsstatue lande ich während eines Sonnenuntergangs auf dem kurzen Rollfeld des LaGuardia Airports. Auch wenn ich eigentlich keine Flugangst habe, war die Landung ziemlich aufregend. Der Kopf ist gut darin, einem Streiche zu spielen, denn auch wenn es eine Simulation ist, fühlt es sich an, als wäre ich in der Luft gewesen.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Weg zurück in die Realität ist ein kurzer, Stefan Schwart nimmt mich mit hinter die Kulissen. Das Cockpit, in dem ich eben noch saß, ist von außen ein Schwarzer Metallkasten mit Fenstern. Darunter sind viele Kabelnester und einige blinkende Geräte zu sehen. Um uns herum befindet sich eine 360-Grad-Leinwand, auf der die projizierte Landschaft zu sehen ist.