﻿20. Rostocker Frauenlauf: „Hier ist es entspannter als bei anderen Läufen“

Rostock. Im letzten Jahr hat sie die zehn Kilometer beim Rostocker Frauenlauf gewonnen, in diesem Jahr siegte Anne-Kathrin Litzenberg auf den fünf Kilometern. Nach 19.57 Minuten lief die 32-Jährige durchs Ziel am Rostocker Stadthafen. „Ich war schon mehrmals dabei, weil ich gestern aber länger Fahrrad gefahren bin, wollte ich heute die kürzere Strecke laufen“, sagte die Rostockerin im Ziel.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sie war eine von 233 Teilnehmerinnen des 20. Rostocker Frauenlaufs. Los ging es am Panoramico am Stadthafen. Die Teilnehmerinnen mussten je nach Distanz – zwei, fünf oder zehn Kilometer – entlang der Haedgehalbinsel zur Holzhalbinsel bis zum Gehlsdorfer Ufer und zurück laufen. Das Wetter spielte an diesem Sonntagmorgen mit, die Stimmung bei den Frauen war super.

Anne-Kathrin Litzenberg gewann den 5-km-Lauf. © Quelle: Ove Arscholl

Frauenläufe waren Trend in ganz Europa

Warum ausgerechnet ein Frauenlauf? „Natürlich kann man fragen, warum es keinen reinen Männerlauf gibt. Wir wollten das damals einfach mal ausprobieren, als Frauenläufe in ganz Europa groß geworden sind“, erklärt Veranstalter Roman Klawun von Pro Event.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Wir wollen den Frauenlauf unterstützen und sind deshalb von Rügen angereist“, erzählt Jana von der Jasmunder Laufgang. Zusammen mit Sylvi und Caro ist sie die fünf Kilometer gelaufen. Es sei eine tolle Sache, dass nur Frauen an den Start gingen, finden die drei. Sie sind auch beim Frauenlauf in Berlin am Start. Stefanie Reinhardt aus Rostock meint außerdem: „Hier ist es gemütlicher. Es ist weniger los und weniger Druck.“ Sie ist am Sonntag die zehn Kilometer gelaufen und holte den 5. Platz.

Schnellste auf zehn Kilometern: „Ich trainiere fast jeden Tag“

Erstplatzierte unter den Zehnkilometerläuferinnen ist Olga Plotnykova mit einer Zeit von 40.28 Minuten. Die 33-Jährige hat während Corona mit dem Laufen begonnen. „Jetzt laufe ich fast jeden Tag, immer dann, wenn meine beiden Söhne schlafen“, so die Rostockerin. Sie sei bei fast jedem Lauf in Rostock dabei, beim Citylauf holte sie zuletzt den dritten Platz.

Olga Plotnykova gewann den 10-km-Lauf. © Quelle: Ove Arscholl

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Anders als Olga seien die meisten, die beim Frauenlauf teilnehmen, nicht beim Citylauf dabei, sagt Roman Klawun. Auch er betont, dass der reine Frauenlauf entspannter sei: „Die Männer stehen immer schon nervös an der Startlinie, können es kaum abwarten. Bei den Frauen geht das ruhiger zu.“ Er ist zufrieden mit der 20. Jubiläumsausgabe. „Wir haben erstmals Medaillen für alle Teilnehmerinnen. Die kommen gut an.“

Lesen Sie auch

Beim Zweikilometerlauf holte Elke Maaß mit einer Zeit von 9.45 Minuten den ersten Platz. Die Besten im fünf-Kilometer-Nordic Walking waren Christiane Boelke und Marina Lamprecht, die gemeinsam über die Ziellinie gingen.

OZ