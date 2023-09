﻿Noch keinen Frauenlauf verpasst: Rostocker Rentnerin geht am Sonntag wieder an den Start

Rostock. Es dauert nicht mehr lang, bis der Hafen erneut zum Schauplatz sportlicher Höchstleistungen wird. Zum 20. Mal findet am Sonntag der Rostocker Frauenlauf statt. Kurzentschlossene haben noch Gelegenheit, sich für die zwei, fünf oder zehn Kilometer anzumelden.

Bisher haben sich 208 Läuferinnen für den Frauenlauf angemeldet. Das sind über 50 Teilnehmerinnen mehr als im letzten Jahr. Eine von ihnen ist Sigrun Richter. Die ehemalige Sportlehrerin am CJD Rostock ist zum 20. Mal dabei – und hat somit keinen Frauenlauf verpasst. „Es ist einfach mein Lauf in der Stadt. Egal wo ich in Europa, Südamerika, Afrika oder Asien gelaufen bin, der Rostocker Frauenlauf ist ein echtes Herzensprojekt“, so die Rentnerin. Inzwischen engagiert sie sich ehrenamtlich als Lauftrainerin beim 1. LAV Rostock.

Startnummer 1 für Rostocker Rentnerin

Sie wird die Startnummer 1 beim Zehn-Kilometer-Lauf bekommen. „In 20 Jahren immer beim Frauenlauf dabei zu sein, das ist aller Ehren wert“, findet Roman Klawun von Pro Event.

20. Frauenlauf in Rostock © Quelle: Pro Event Rostock

Um zehn Uhr startet der Zwei-Kilometer-Schnupperlauf. Fünf-Kilometer-Nordic Walking sowie Fünf-Kilometer- und Zehn-Kilometer-Lauf starten um 10.30 Uhr. Start- und Zielpunkt ist jeweils auf der Freifläche neben dem Besitos am Warnowufer.

Rostocker Frauenlauf: Keine Sperrungen am Sonntag

Die Route führt entlang dem Stadthafen über die Haedgehalbinsel zur Holzhalbinsel, danach zum Gehlsdorfer Ufer und zurück. Je nach Distanz müssen die Läuferinnen an bestimmten Wendepunkten wieder umkehren. Laut Organisatoren von Pro Event wird es am Sonntag zu keinen Straßensperrungen kommen.

Bereits zum 20. Mal findet der Rostocker Frauenlauf, organisiert von Pro Event, am Stadthafen statt. In den letzten Jahren gingen mehr als 6500 Mädchen und Frauen an den Start. Viele davon waren laut Organisatoren bereits zehn Mal und öfter dabei.

Das Anmeldeportal ist bereits geschlossen. Wer sich spontan entscheidet, mitzulaufen, hat vor Ort am Sonntag Gelegenheit, sich anzumelden. Je nach Distanz beträgt die Nachmeldegebühr zehn bis 22 Euro. Weitere Infos unter www.rostocker-frauenlauf.de

