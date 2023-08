Veranstaltung

Älter werden mit Udo Lindenberg: Rostocker Freizeitzentrum lädt zum Infotag für Senioren

Auf dem 7. Informationstag für Senioren und ihre Angehörigen am 24. August im Rostocker Freizeitzentrum in Reutershagen sind zahlreiche Vorträge geplant. Das Besondere: Die aktuelle Lindenberg-Ausstellung in der Kunsthalle bildet den thematischen Rahmen.