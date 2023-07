﻿Hauptsache blond: Rostocker Friseurin lässt Kundinnen wie Prinzessin Cinderella strahlen

Rostock. Einmal so aussehen und strahlen wie die wunderschöne, blonde Disney-Prinzessin namens Cinderella? Das muss ab jetzt für keine Frau mehr nur ein Traum bleiben. Die 39-jährige Cindy Wrobel erfüllt diesen Wunsch – zumindest was das Haarstyling angeht. Ob wellig, lockig oder glatt – Hauptsache blond. Die Rostocker Friseurin ist auf das Färben blonder Strähnen und Haarverlängerungen spezialisiert.

Wrobel, die selbst als Baby in der Krippe Cinderella genannt wurde, wählte diesen Spitznamen für ihren Friseurladen in der Altstadt – „Cinderella Hair“. Vor einem Jahr entschied sie sich für die Selbstständigkeit und feiert im August Jubiläum. Auf dem Eingangstresen steht sogar eine echte Cinderella in Form einer Porzellan-Spieluhr. Sie sei über 50 Jahre alt. Sie bekam diese von ihrer Oma geschenkt: „Für mich hat sie einen ideellen Wert“, erklärt Wrobel, die jeden Freitag und Sonnabend die Meisterschule besucht.

Jede Frau darf sich wie eine Prinzessin fühlen

„Bei mir soll und darf sich jede Frau wie eine Cinderella fühlen und wird von mir auch königlich behandelt“, schwärmt die Blondine. Dazu gehören auch gerne mal ein Gläschen Sekt oder Sushi während des Friseurbesuchs. In diesen Genuss durfte Kundin Christin Strobach schon öfter kommen. „Ich fühle mich wirklich danach immer wie eine Prinzessin“, sagt die 43-Jährige. Vier Stunden lang wird sie gesträhnt, gewaschen, geschnitten, geföhnt und gestylt. „Ich liebe die ausgiebige Kopfmassage von Cindy.“

Christin Strobach (43) liebt das Rundum-Sorglos-Paket bei „Cinderella Hair“ und die Ruhe im Salon. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Das kann die 19-jährige Emily Bubritzki nur bestätigen. Sie ließ sich zum ersten Mal zu ihrem Abiball vor wenigen Wochen von Wrobel aufhübschen. „Mit meinem grünen Kleid, dem schicken Seitenzopf und Locken fühlte ich mich wie eine Prinzessin, definitiv“, sagt die angehende Hebammenschülerin.

Emily Bubritzki (19) fühlte sich auf dem Abiball wie eine Prinzessin – nach dem Styling von Friseurin Cindy Wrobel. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Friseurin erfüllt sich ihren Traum

Cindy Wrobel, alleinerziehende Mutter von zwei Kindern, wollte schon immer selbstständige Coiffeurin werden. Im Sommer 2022 wurde ihr Traum wahr. „Ich schaue eigentlich nie bei Ebay-Kleinanzeigen. Zufällig entdeckte ich die Anzeige, dass ein Friseurladen frei wird“, erinnert sich Wrobel, die ihre Arbeiten auf Instagram präsentiert und gerne im Rampenlicht steht, wie sie selbst lachend zugibt. Sie traf sich direkt mit der Vormieterin des Ladens, wickelte das Geschäft in Windeseile ab, nahm kurzerhand einen Bankkredit auf. Drei Monate später eröffnete sie in der Wokrenterstraße 34. „Ich habe alles selber gewuppt, den Laden umgestylt und bin echt stolz darauf.“

Seit Mai dieses Jahres hat sie eine Angestellte: Franziska Barthels arbeitet mit im Salon. Auch sie liebt es, die Frauen in wahre Cinderellas zu verwandeln. „Es ist toll, ein quasi hässliches Entlein zu einem wunderschönen Schwan zu frisieren.“ Die 32-Jährige hat bereits ihren Meistertitel in der Tasche. Das sei der große Vorteil und gleichzeitig die Auflage für Chefin Wrobel gewesen, um den eigenen Friseurladen zu eröffnen.

Franziska Barthels (32) arbeitet seit Mai mit im Salon „Cinderella Hair“ und liebt es, die Frauen in Prinzessinnen zu verwandeln. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Zuvor arbeitete Wrobel, die in Blankenhagen aufgewachsen ist, in drei unterschiedlichen Salons in Rostock und Warnemünde – auch in leitender Position – und erwarb so ihr Fachwissen. Künftig könne sie sich vorstellen, eine zweite Friseurin zu beschäftigen. Zudem möchte sie Beautypartys ausrichten, zusammen mit Visagisten und Schönheitsexperten arbeiten. „Alles rund um die Schönheit und das Cinderella-Dasein eben.“

OZ