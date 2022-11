﻿Rostocker Gastronom trotzt Krise: „Lunchbox“-Chef eröffnet neues Restaurant

Im Dezember will Ronny Hahn mit seinem Team erstmals Gäste am Werftdreieck bewirten. Warum er diesen Schritt trotz Unwägbarkeiten wagt, wie die Preise aussehen und welche bekannten Stars er bekocht

Frisch und asiatisch angehaucht: Sein Konzept will Ronny Hahn jetzt auch in einem zweiten Lokal umsetzten. Am Werftdreieck eröffnet er eine neue Filiale der „Lunchbox“.

Rostock. Durchgestylt und gemütlich zugleich ist das Restaurant von Inhaber Ronny Hahn in der Kröpeliner Straße in Rostock. Mit der „Lunchbox“ hat er sich den Traum vom eigenen Lokal erfüllt und damit den Geschmack der Gäste getroffen. Nach coronabedingten Startschwierigkeiten am neuen Standort im vergangenen Sommer läuft das Geschäft inzwischen so gut, dass der Koch ein weiteres Restaurant in der Hansestadt eröffnen will. Im Dezember soll in der zweiten „Lunchbox“ am Werftdreieck in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt (KTV) erstmals das Essen auf den Tisch kommen.

Currybowls, Salate, Pasta und Wraps stehen auf der Speisekarte. Gerichte, die die Gäste bereits aus der Kröpeliner Straße kennen. Sie stammen aus der Feder von Ronny Hahn, der selbst gelernter Koch ist, sind „frisch und asiatisch angehaucht“. Auch wenn das Essen schnell auf den Tisch komme, sei die „Lunchbox“ kein Fast-Food-Restaurant. „Wir frittieren hier nicht. Wir blanchieren nach einem vietnamesischen Garverfahren“, so Hahn. Das ist besonders schonend für die vielen Gemüsesorten, die in die Gerichte kommen. Sie behalten ihre kräftige Farbe und einen Großteil der Vitamine.

Mehr Raum im neuen Lokal für private Veranstaltungen

Die Frische des Essens soll auch das Ambiente im Restaurant widerspiegeln, so der 45-jährige Betreiber, der sichtlich stolz auf die Einrichtung ist. An den Wänden hängen Grünpflanzen, Fächer aus Bambus und Bilder eines Palmendschungels. Beruhigende Blautöne und gedimmtes Licht schaffen eine entspannte Atmosphäre.

Der neue Laden am Werftdreieck werde ein wenig anders aussehen, aber die gleiche Botschaft mitbringen, so Hahn – und mehr Platz bieten. 90 Gäste wird das Team dort künftig bewirten können, im Sommer kommen 60 Plätze im Außenbereich dazu. Das sind fast doppelt so viele wie am Stammplatz in der Kröpeliner Straße im Freien und etwa ein Drittel mehr als im Innenraum.

Eine zweite „Lunchbox“ soll im Dezember am Werftdreieck eröffnet werden. © Quelle: Katrin Zimmer

Die brauche es inzwischen auch, denn das Lokal in der Innenstadt sei gut besucht. Zunächst waren es vor allem die Mitarbeiter der umliegenden Geschäfte und Büros, die in der Mittagspause vorbeikamen – schon als die Lunchbox noch Untermieter in der benachbarten Buchhandlung Hugendubel war. Inzwischen sei es auch abends voll. „Freitags und samstags sollten Gäste immer reservieren, wenn sie sichergehen wollen, dass sie einen Platz bekommen“, so Hahn.

Schon häufig habe er Anfragen ablehnen müssen, wenn jemand das ganze Restaurant für eine Veranstaltung mieten wollte. Seiner Ansicht nach hinterlasse es keinen guten Eindruck, wenn Passanten in der Fußgängerzone an einem Schild mit der Aufschrift „Geschlossene Gesellschaft“ vorbeikommen. Am neuen Standort in der Lübecker Straße soll es Gästen künftig ermöglicht werden, private Feste zu feiern. Das sei ein entscheidender Teil des Konzepts, so Hahn, der mit der „Lunchbox“ auch Catering-Aufträge für Firmen und Events übernimmt.

Verträge für neuen Standort schon vor Inflation geschlossen

Dass er ausgerechnet in Zeiten steigender Inflation, mitten in der Energiekrise ein neues Restaurant eröffnet, hat einen triftigen Grund: Die Verträge wurden bereits lange vorher geschlossen. Schon im vergangenen Jahr sei die List Development-Gruppe, die den Komplex aus drei Hotels, Büros und Gewerbeflächen am Werftdreieck entwickelt hat, auf Hahn zugekommen und habe ihm die speziell für die gastronomische Nutzung vorgesehenen Räume angeboten. Jetzt wolle er diese natürlich nutzen, so der Koch.

Die massiven Preissteigerungen im Einkauf – für ein Kilo Räucherlachs müsse er statt 13 nun 27 Euro zahlen, für 1000 Gramm Hähnchen 75 statt 40 Euro – sollen die Gäste so wenig wie möglich zu spüren bekommen. Die Preise im Restaurant wurden nur leicht angehoben. Die Pasta mit Basilikum-Mandel-Pesto gibt es beispielsweise für 10,90 Euro. Ein Erdnuss-Ingwer-Curry kostet 12,90 Euro.

Öffnungszeiten „Lunchbox“ Rostock Das Restaurant „Lunchbox“ in der Kröpeliner Straße ist montags bis samstags von 11 bis 22 Uhr geöffnet. Im Dezember soll ein zweites Lokal in der Lübecker Straße 32 hinzukommen, das zu denselben Zeiten geöffnet ist. Für Reservierungen oder Fragen zum Catering ist das Team erreichbar unter Tel. 0381/70072523‬ oder per E-Mail an: lunchboxdiekochschule@yahoo.com. Essen zum Selbstabholen bestellen können Gäste unter www.takeaway.lunchbox-eatfresher.de

Von der Kantine in der Schwaaner Landstraße hat sich der Gastronom hingegen verabschiedet. Seiner Ansicht nach sei es derzeit nicht möglich, diese wirtschaftlich sinnvoll zu betreiben. Denn viel mehr als 5 Euro wolle niemand für ein Mittagessen in der Kantine zahlen. Gerichte so günstig anzubieten, sei bei den aktuellen Einkaufs- und Energiepreisen aber schlicht nicht möglich.

Verpflegung für Rostock Seawolves aus der „Lunchbox“-Küche

Am neuen Standort setze er auf hungrige Angestellte aus den umliegenden Firmen und Büros, die das Mittagsgeschäft ankurbeln, auf die Gäste der Hotels am Werftdreieck sowie das Geschäft am Abend und künftige Veranstaltungen im Lokal, so Hahn, der insgesamt etwa 40 Mitarbeiter beschäftigt.

Auf ein paar ganz besondere Stammkunden kann sich der 45-Jährige schon jetzt freuen: Regelmäßig treffen sich die Spieler der Rostock Seawolves zum Essen in der „Lunchbox“. Auch bei Fan-Aktionen außerhalb der Stadthalle bringen der Gastronom und sein Team die Verpflegung mit. Und wenn es für die Profi-Basketballer auf Auswärtsfahrt geht, kommt das Lunchpaket für unterwegs ebenfalls aus der „Lunchbox“ von Ronny Hahn.