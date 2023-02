﻿Rostocker genervt: Schlaglöcher sorgen für Ärger in der Kopernikusstraße

Szenen wie in der Silvesternacht in Berlin gab es in Rostock noch nicht, aber auch in der Hansestadt steigt die Zahl der Angriffe auf Polizisten, Sanitäter und Feuerwehrleute. Jede Woche wird im Schnitt ein Polizist im Dienst attackiert. Wie die Beamten damit umgehen, welche Fälle sie nie vergessen und was Rostocks Ordnungssenator fordert.