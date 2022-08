Bereits mehrere Beinahe-Unfälle konnte Rainer Gravenhorst im Loggerweg beobachten. Besonders schlimm sei, dass eine Rollstuhlrampe häufig blockiert werde. Der Ordnungsdienst sollte häufiger patrouillieren, fordert er.

Rostock. Der Blick aus dem Wohnzimmerfenster könnte viel besser nicht sein. Vom Balkon aus kann Rainer Gravenhorst auf der einen Seite auf die Rostocker Petrikirche und die Östliche Altstadt und auf der anderen Seite weit über die Warnow blicken. Direkt darunter befindet sich das Ludewigbecken, in dem die Elektro-Boote des Verleihers Boat Now seit Mitte Juni geräuschlos über das Wasser gleiten. In die Wohnung im Loggerweg auf der Holzhalbinsel ist er 2018 mit seiner Frau eingezogen und dort auch gut angekommen. Nur eines ärgert ihn maßlos: "Die unfassbare Ignoranz der Leute, die hier alles zuparken, obwohl sie wissen, dass es verboten ist", sagt Gravenhorst.

Besonders schlimm sei es mittags und abends, wenn die Restaurants im Loggerweg voll sind. Vor dem „Golden Bay“, das asiatische Küche bietet, stehen die Autos dann regelmäßig Schlange und das, obwohl nur wenige Schritte weiter ein großes Parkhaus Platz bietet, so Gravenhorst. Dass nicht immer alle Gäste mit der Straßenbahn kommen – die ebenfalls nur vier Gehminuten entfernt im Stadthafen hält – sei völlig klar. Viele reisen auch von außerhalb an, die Kennzeichen verrieten sie, so der Rentner.