Rostock. Den Sonnenschein am Morgen nutzt Jospeh Merten (20), um mit seiner Spiegelreflexkamera Spechte im Lindenpark zu fotografieren. „Ich bin zwar recht neu in dem Hobby, aber ich finde es interessant“, sagt der Abiturient. „Ich wollte schauen, was so in der Rostocker Innenstadt lebt“. Zur Fotografie ist der gebürtige Rostocker über YouTube-Videos und Instagram gekommen.

Wenn er nicht gerade Tiere und Landschaft in Rostock ablichtet, trifft Merten sich gerne mit Freunden und spielt gerne Videospiele. Bald beginnt er außerdem sein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) in einer Behinderten-Einrichtung. „Nach 13 Jahren Schule wollte ich für ein Jahr etwas anderes machen“, so Merten. „Ich glaube auch, dass die Erfahrung für mich selbst formend sein kann“.

Bis September genießt er noch die Zeit in seiner Heimatstadt. Was ihm besonders an Rostock gefällt: Die Abwechslung. „Man hat den Strand, die Warnow, die urbane Innenstadt – was will man mehr“.