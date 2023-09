﻿Rostocker Greifclub feiert Jubiläum: „Nichts war schlimmer für uns als Corona“

Rostock/Barnstorfer Wald. Nach 20 Jahren Party steht im Rostocker „Greifclub“ ein Generationenwechsel an: Wer früher in seiner Jugend hier war, hat nun Familie und Kinder, die fast schon alt genug für den Club sind. Am 2. Oktober wird die Disco ihr 20-jähriges Bestehen feiern. Seit Beginn betreiben Falk Hennings und Sebastian Wiesenthal mit dem Verein „Blumenfreunde Gartenstadt“ den Greifclub – und das, obwohl beide voll berufstätig sind.

„Die Gäste sollen sich in Einfachheit wohlfühlen“, betont Wiesenthal. Das sei das Grundkonzept, nach dem der Club funktioniert. Musikalisch bewegt sich der Club zwischen Schlager und den aktuellen Charts. Nur alle zwei Wochen öffnet die Disco ihre Tür – für alle über 21 Jahre.

Club-Betreiber: Viel schwieriger, Gäste zu begeistern

„Die Leute wissen, was sie hier kriegen“, sagt Hennings. Ursprünglich sollte im Gebäude des heutigen Clubs eine Begegnungsstätte entstehen. Das Gebäude gehört dem Verein, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, „deutsches Schlager- und Kulturgut zu pflegen“. Über die Zeit hätte sich aus der Begegnungsstätte eine Disco entwickelt.

In den Jahren 2008 und 2009 seien am meisten Gäste da gewesen. Danach hätte sich einiges verändert. „Vor 20 Jahren war viel mehr Clubkultur da“, erinnert sich Hennings. „Es ist heute schwieriger, die Gäste für sich zu begeistern.“ Nach der Pandemie habe es vom Verein geheißen: „Warum lassen wir nicht gleich zu?“ Das wollten Hennings und Wiesenthal aber nicht zulassen.

Tanzen und Feiern: So sehen volle Partys im Greifclub aus. © Quelle: Greifclub

Clubsterben: Gewinn über die Jahre stark geschrumpft

„Es sind schon genug Clubs in Rostock weggebrochen. Wir haben auch eine soziale Verantwortung“, sagt der Betreiber. Prominente Beispiele für das Diskothekensterben sind das Dejavue oder der Meli Club, die seit einigen Jahren geschlossen sind. Das Theater des Friedens meldete 2023 Insolvenz an, auch der Zwischenbau ist akut gefährdet.

Manche der Gäste kämen immer alle zwei Wochen in den Greifclub. „Das können wir auch unseren Stammgästen nicht antun“, so Wiesenthal. Trotzdem sahen sich die Betreiber gezwungen, nach der Corona-Pandemie die Getränkepreise anzuheben. Gründe dafür seien die Inflation und gestiegene Mindestlöhne.

Bis zu 900 Euro an Mehrkosten entstünden so an einem Abend. Auch die gestiegenen Getränkepreise könnten das nicht kompensieren. So kosteten Mischgetränke etwa sechs Euro, Shots zwei bis drei Euro. Die Gewinnmarge sei über die Jahre geschrumpft, aber Preissteigerungen allein sind laut den Betreibern auch keine Lösung. „Deswegen setzen wir auf Weiterentwicklung mit Fingerspitzengefühl“, sagt Hennings.

Zukünftig im Club: Neue Getränke, mehr EC und andere Musik

Dazu gehören andere Getränke, mehr Kartenzahlung und musikalisch eine vorsichtige Neuausrichtung. „Die 80er sind so gut wie totgeranzt“, sagt Wiesenthal. Viel mehr laufe jetzt Sarah Connor oder Lea. „Eben das, was unsere Gäste hören wollen.“ Die Gäste sind hauptsächlich Frauen im Alter von 25 bis 30 Jahren. Dazu erklären die Betreiber: „Wir achten auch auf ein einigermaßen homogenes Publikum.“

Die Privaten Primaten werden zum 20. Greif-Geburtstag für Livemusik sorgen. © Quelle: Greifclub

Dafür sorgen die Türsteher. Im „Greifclub“ gebe es eine recht strenge Türpolitik. Das Gesamtbild müsse einfach passen: Ein gepflegtes Äußeres sei wichtig – also keine kurzen Hosen und auch keine Flipflops. „Und wenn hier schon um halb acht sturzbetrunkene Kerle ankommen, dann werden die von unseren Türstehern nach Hause geschickt. Wir haben auch eine Fürsorgepflicht unseren Gästen gegenüber“, sagt Hennings.

Am 2. Oktober wird es ab 18 Uhr eine kleine interne Geburtstagsparty geben. „Da wollen wir allen, die uns bis hierher geholfen haben, Danke sagen“, sagte Wiesenthal. „Ohne unsere Stammgäste und das gute Personal hätten wir es viel schwerer gehabt.“ Ab 22 Uhr öffnet der Greifclub dann ganz regulär. Mit Livemusik.

