﻿Grillmeisterschaften und Tuning-Treffen: Das erwartet Rostocker bei der „Flair am Meer“

Rostock. Etwa 100 Aussteller aus den Bereichen Garten, Wohnen, Lifestyle und Genuss stellen vom 18. bis zum 21. Mai bei der „Flair am Meer“-Messe im IGA Park aus. Sie präsentieren blühende Pflanzen für den Garten, Dekorationen, maritime Mode, hausgemachte Speisen und zeigen die neuen Trends der Branche.

Abgerundet wird das Programm der Open-Air-Messe unter anderem mit Yoga-Schnupperkursen im Grünen mit Maxi Heller, Grillshows und Tastings von dem Fleisch-Spezialisten Stefan Pistol von Pistol Prime BBQ und einer Modenschau.

Highlight bei der „Flair am Meer“: Landesgrillmeisterschaften

Die Schau rückt in diesem Jahr zudem das Grillen in den Fokus und präsentiert mit der Landesgrillmeisterschaft MV am 21. Mai eine Neuerung auf der Lifestyle-Messe. Teilnehmer erhalten einen prall gefüllten Warenkorb.

„Alle Zutaten aus diesem Warenkorb, die von regionalen Erzeugern stammen, müssen in jedem Fall verwendet werden. Gewürze oder weitere Zutaten können die Teilnehmer jedoch selbst wählen und mitbringen“, erklärt Projektleiterin Juliane Turloff. So müssen zum Beispiel für den ersten Gang „Fisch mit Beilage“ Produkte wie Lachsseiten, Spargel und Erdbeeren verwendet werden.

Automeile im IGA Park: Von Tuning bis Camping-Alternativen

Die „Flair am Meer“ bietet zudem neue maritime Themenbereiche mit einem modernen Chill-Out-Bereich, großem frei stehenden Wasserbassin und einer rustikalen Bootslounge mit Gastronomie, die die Besucher in eine maritime Welt eintauchen lassen. Musikalisch begleitet wird die Veranstaltung unter anderem von Shanty-Chören.

PS-Liebhaber kommen auf der Automeile auf ihre Kosten. Sie können die neuesten Modelle verschiedenster Autohäuser der Region erkunden. „Fahrzeuge werden immer austauschbarer“, erklärt der Niederlassungsleiter von Krüll in Rostock, Frank Niemann, warum auch er auf der Automeile dabei sein wird. „Deshalb wollen die Hersteller anders sein und weg von klassischen Modellen gehen.“ Da komme es auf die richtige Beratung an: Ford beispielsweise wolle ein Angebot für Outdoor-Abenteurer schaffen. Wie das für Camper unter anderem mit Dachzelt aussehen kann, will Niemann im Zuge der „Flair am Meer“ zeigen. Auch dem Thema E-Autos will er auf der Messe Raum geben.

Im Zuge der Flair am Meer in Rostock findet auch eine Automeile im IGA Park statt: Mit dabei ist auch der Rostocker Krüll-Niederlassungsleiter Frank Niemann, der Camping-Möglichkeiten mit dem Auto präsentieren möchte. © Quelle: Ann-Christin Schneider

Außerdem sind ein Tuning- sowie ein Oldtimer-Treffen an dem Wochenende geplant. Für ein besonderes Highlight sorgt zudem ein Special Guest aus der Formel-1-Welt: Moderator Kai Ebel wird am 20. Mai auf der Automeile unterwegs sein und für Fotos und den ein oder anderen Plausch zur Verfügung stehen.

„Flair am Meer“ in Rostock: Tickets ab 7 Euro

Die Messe ist am Donnerstag und Freitag von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Am Sonnabend können Besucher das Gelände zwischen 10 und 19 Uhr betreten, am Sonntag von 10 bis 17 Uhr. Eine Tageskarte kostet 9 Euro für Erwachsene (am Sonntag 7 Euro), Kinder zwischen 6 und 14 Jahren zahlen 4 Euro.