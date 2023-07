Mehr als 4500 Stimmen bei OZ-Umfrage

Sollten die Klima-Aktivisten aufhören? Das sagen OZ-Leser nach der Aktion in Stralsund

In Stralsund haben Klima-Aktivisten der „Letzten Generation“ am Mittwoch eine Straße blockiert. Dabei kam es zu Gewalt gegen die Demonstranten. Ein Lkw-Fahrer fuhr einen der Protestler an, Passanten bepöbelten die Mitglieder und zerrten an ihnen. Die OZ hat ihre Leser gefragt, was sie von den Protesten halten.