﻿„Da steckt noch Musik drin“: Rostocker Händler hoffen nach Weihnachten nun auf letzte Verkaufstage des Jahres

Die Preisanstiege, die Inflation und die unsichere Lage sorgen auch im Vorweihnachtsgeschäft für eine verhaltene Stimmung bei den Rostockern. Das wiederum lässt die Sorgen der Einzelhändler weiter wachsen, die noch lange nicht an den Umsatz der Vor-Corona-Zeit anknüpfen können. Warum es doch noch Hoffnung für dieses Jahr gibt und welcher Laden in der City über mangelnde Kaufkraft nicht klagen kann

Rostock. Die generellen Preiserhöhungen und die Inflation ließen auch die Rostocker im Weihnachtstrubel nicht unberührt. Nach Einschätzungen der Ladenbetreiber und des Handelsverbandes Nord schauten die Kunden genauer aufs Geld und zeigten auch im Rostocker Weihnachtsgeschäft Zurückhaltung im Kaufverhalten. Dort blieb der Umsatz zum Großteil noch hinter den Hoffnungen der Verantwortlichen zurück. Sie schauen nun gespannt auf Silvester.

Die Weihnachtsfeiertage sind verstrichen, die Geschenke in den Familien verteilt. In diesem Jahr haben sich die Leute jedoch nicht so viel gegönnt, eine erste Bilanz von Einzelhändler Michael Strobel fällt für das Vorweihnachtsgeschäft jedenfalls ernüchternd aus: „Von der Frequenz her liegen wir derzeit im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 im zweistelligen Minusbereich“, sagt Strobel, der gleich mehrere Markenstores in Rostock und Umgebung betreibt.

Michael Strobel betreibt mehrere Stores in Rostock. Er hatte sich vom Weihnachtsgeschäft mehr erhofft. © Quelle: Ove Arscholl

Das decke sich auch mit den Eindrücken seiner Mitarbeiter. „Sie erzählten mir, dass man den Kunden eine eher mäßige Shopping-Laune angemerkt habe.“ Zudem hielten die Leute das Geld derzeit einfach stärker zusammen. „Es war dieses Mal eine Menge Verzicht dabei.“

Inhaber in Rostock: „Es war eine Menge Verzicht dabei“

Nun werde sich zeigen, wie viel Ware noch umgetauscht werde. „Das zieht sich ja erfahrungsgemäß bis Ende Januar.“ Am Dienstagvormittag gab es in seinem Tommy-Hilfiger-Store jedenfalls noch keinen großen Umtausch-Ansturm. Das bestätigt auch Konstantin Mertins, Verkäufer im Store: „Wir hatten bis 14 Uhr gerade mal fünf Kunden, die etwas umtauschen wollten.“ Gleichzeitig seien auch Kunden gekommen, die Gutscheine einlösen wollten, erklärte der 19-Jährige.

Verkäuferin Katrin Schröder-Johannsson (48) vom Laden „Ta Schuh So“ hatte noch keinen Umtausch nach den Feiertagen verzeichnet. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Im Laden „Ta Schuh So“ hat die Verkäuferin Katrin Schröder-Johannsson ein etwas anderes Bild in der Vorweihnachtszeit wahrgenommen: „Wir haben tatsächlich einen sehr guten Umsatz gemacht“, sagt die 48-Jährige. Generell könne sie sich über mangelnde Kaufkraft im Laden nicht beschweren. Am Dienstag nach Weihnachten war ihr Geschäft voller Kunden. Sie hatte „gut zu tun“, wie sie gleich erklärte.

Gegen den Trend: Schuhgeschäft in Rostock hat „sehr guten Umsatz“ gemacht

„Was man besonders merkt: Die Kunden – heute vor allem Damen – bringen viel Zeit mit. Sie wollen sich einfach gerne beraten lassen und sich dann auch was gönnen.“ Vielleicht habe das auch mit dem Weihnachtsgeld zu tun, spekuliert die Verkäuferin. Umgetauscht habe an diesem Tag noch niemand etwas. „Die Kunden lassen sich bei oft länger beraten. Das führt dann auch dazu, dass sie meist mit dem gekauften Produkt zufrieden sind.“

Kay-Uwe Teetz, Geschäftsführer beim Handelsverband Nord in Rostock, richtet den Blick nun auf das Silvester-Geschäft. © Quelle: Jens Büttner

Handelsverband: „Da steckt aus unserer Sicht noch Musik drin“

Doch das kleine Familienunternehmen in der Innenstadt verzerrt das Stimmungsbild des Einzelhandels etwas. Denn auch Kay-Uwe Teetz, Geschäftsführer beim Handelsverband Nord in Rostock, weiß, dass das Vorweihnachtsgeschäft bei vielen Einzelhändlern weit hinter den gesteckten Zielen geblieben ist: „Da ist durchaus noch Luft nach oben.“

Auch wenn es in der Zeit um den dritten Advent noch mal angestiegen sei, habe man deutlich die Kaufzurückhaltung gemerkt. Die letzte Hoffnung sei nun Silvester: „Da wir jetzt ja auch wieder ein normales Silvesterfest mit Feuerwerk und Co. erleben werden, sind wir alle gespannt, was daraus wird und ob das noch mal den Umsatz etwas ankurbelt. Aus unserer Sicht steckt da noch Musik drin.“