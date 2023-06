﻿„Wir können Investoren nichts mehr anbieten“: Rostocker Hafen-Chef fordert Erweiterung im Schnellverfahren

Rostock. Gehen der größten Stadt des Landes erneut bis zu 400 gut bezahlte Arbeitsplätze verloren, weil Rostock einfach keinen Platz mehr hat? Der Wirtschaftsförderer Rostock Business und der Hafenbetreiber Rostock Port haben in den vergangenen Monaten reihenweisen Neuansiedlungen ablehnen müssen, weil es keine Flächen mehr gibt. „Mit jeder Ansiedlung sind uns Aber-Millionen entgangen“, sagt Rostock Business-Chef Christian Weiß.

Rostock Port, Wirtschaftsförderung, Industrie- und Handelskammer und auch der Nachbar-Landkreis Rostock wollen deshalb im Schnellverfahren die Erweiterung des Seehafens vorantreiben. Um in den kommenden Jahrzehnten noch wachsen können, sollen um die 375 Hektar für neue Kai-Kanten, Umschlags- und Industrieflächen erschlossen werden.

Keine 400 neue Jobs – weil es keine Fläche gibt?

Zwei große Flächen gäbe es nur noch im Hafengebiet, sagt Jens Scharner, Co-Geschäftsführer bei Rostock Port. Und die seien „reserviert“ – für die geplante Produktion von Wasserstoff und andere Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien. „Wir können Investoren nichts mehr anbieten.“

Das jüngste Beispiel: Der EEW Special Pipe Constructions – eine Tochter der Erndtebrücker Eisenwerke – fertigt in Rostock Fundamentrohre für Offshore-Windparks, sogenannte Monopiles. Die Auftragsbücher sind rappelvoll, EEW will erweitern. Nach OZ-Informationen würde das Unternehmen sich gerne verdoppeln, will 30 Hektar haben und bis zu 400 Jobs schaffen. In Rostock aktuell unmöglich. Sogar die Landesregierung wurde bereits eingeschaltet.

Firmengelände der Erndtebrücker Eisenwerke EEW im Rostocker Seehafen, Aufnahme vom 3. September 2020; © Quelle: Andreas Meyer

Rostock Business-Chef Weiß sagt, 2022 hätten rund 100 Firmen „von außen“ Flächen in Rostock gesucht, 80 bestehende Unternehmen wollen erweitern. Batterie-Hersteller seien unter den Interessenten, Maschinenbauer, Wasserstoff-Produzenten. „Wir reden über Multi-Millionen-Projekte, bräuchten pro Jahr Minimum fünf Hektar.“ IHK-Innovationschef Sven Olsen: „Wir haben unsere Kapazitätsgrenzen erreicht. Wir müssen erweitern.“

„Ja, die Erweiterung wird auch weh tun“

Seit 2008 arbeitet Rostock am Hafenentwicklungsplan, will zwei Gebiete neu erschließen. Dafür sollen auch sensible Bereiche wie die Oldendorfer Tannen oder der Peezer Bach mit seinem geschützten Moor geopfert werden.

„Das ist eine Klimasünde, die ihresgleichen sucht“, mahnte Corinna Cwielag, Landesgeschäftsführerin beim Bund in MV, bereits in einem früheren Gespräch mit der OZ zu den Erweiterungsplänen. Moore sind die größten CO-Speicher. Sind sie intakt, speichern sie Kohlenstoff über Jahrtausende in sich. Entwässerte Moore dagegen setzen riesige Mengen Treibhausgase frei.

„Ja, das wird auch wehtun. Aber wir brauchen die Entwicklung jetzt, um den Wohlstand für die nächsten Generationen zu sichern“, so Weiß. Romuald Bittl, Wirtschaftsdezernent des Landkreises Rostock, spricht von einer „historischen Chance“ für die gesamte Region. „Das ist unser Zeitpunkt. Wir wollen saubere Industrie, grüne Energie.“

Der Peezer Bach: Das geschützte Moor mit dem einzigartigen Schilfgürtel soll der Hafenerweiterung in Rostock weichen. © Quelle: Andreas Meyer

Das Problem: Während Rostock Port gerne bis 2030 in der Lage wäre, Hunderte Hektar anzubieten, bremst Rostocks oberster Stadtplaner Ralph Müller. „Das wird so schnell nicht gehen.“

Dennoch will der Hafen die Planungen jetzt vorantreiben, macht Druck: „Das geht uns alles nicht schnell genug. Wir brauchen jetzt die Entscheidung“, sagt Scharner. Sein Co-Chef Tesch fordert sogar Gesetzänderungen aus Berlin und Schwerin: „Was uns helfen würde, wäre ein Gesetz analog zum LNG-Beschleunigungsgesetz. Wir brauchen Regeln, die es uns erlauben, Industrie im Bereich der Energiewende schnell ansiedeln zu können. Ohne ewig lange Planungsverfahren.“ Sonst würden Rostock Tausende Jobs entgehen.

