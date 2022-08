Es ist eines der Highlights der Hanse Sail: das große Feuerwerk am Stadthafen. 2021 gab es wegen der Corona-Pandemie kein offizielles Abschießen der Raketen. In diesem Jahr ist etwas ganz Besonderes geplant.

Rostock. Es ist jedes Jahr das Highlight der Hanse Sail: Wenn traditionell am Samstag das Feuerwerk über dem Rostocker Stadthafen abgeschossen wird, schauen tausende Besucher des maritimen Volksfestes – Kinder wie Erwachsene – gebannt in den Himmel. Die mehrminütige spektakuläre Pyro-Show läutet bekanntermaßen den Partyabend ein. 2021 konnte das Funkenspektakel aber wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden, können die Hanse-Sail-Fans also 2022 wieder darauf hoffen?

Sie dürfen nicht nur hoffen, sondern sich sogar in diesem Jahr auf etwas ganz Besonderes freuen: Denn erstmals seit 2017 wird es auf der Hanse Sail wieder zwei Feuerwerke geben. Das bestätigt Hanse-Sail-Sprecherin Dörte Rahming auf OZ-Nachfrage. „Es gibt in diesem Jahr zwei Feuerwerke, einerseits um die Eröffnung stärker zu feiern, andererseits um auch am Samstagabend ein Highlight zu bieten“, erklärt sie.