﻿Mitsegeln bei der Rostocker Hanse Sail 2023: Nachfrage höher als sonst

In wenigen Wochen findet die 32. Rostocker Hanse Sail statt, die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Bisher haben sich 113 Schiffe angemeldet. Wer mitsegeln möchte, sollte sich beeilen – die Plätze auf den Traditionsseglern sind begrenzt. Auch an Land gibt es Änderungen.

Rostock. Die Nachfrage nach Mitsegelangeboten zur 32. Rostocker Hanse Sail, die in diesem Jahr vom 10. bis 13. August stattfindet, ist groß – nach Angaben der Organisatoren sogar noch höher als in den vergangenen Jahren. Am Hanse-Sail-Freitag sowie am Sonnabend sind kaum noch Restplätze auf den Traditionsseglern verfügbar.