Rostock. Hoch hinaus, schnell im Kreis oder über Kopf: Für Adrenalin-Junkies sind auf der Hanse-Sail-Meile im Rostocker Stadthafen rund 20 Fahrgeschäfte aufgebaut worden. Bei der Talfahrt der Achterbahn reißen die Besucher ihre Arme hoch, aus anderen Karussells ist fröhliches Gekreische zu vernehmen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lothar Welte ist glücklich. „Die Stimmung ist super – eine richtige Hanse Sail ohne Einschränkungen war wieder zwingend notwendig“, sagt der Chef des Schaustellerverbandes. „Die Leute wollen wieder raus.“

Autoscooter: Zusammenstöße und Verfolgungsjagden

Welte selbst betreibt den Autoscooter „Hot Wheels“ auf der Meile. In 20 Wagen können bis zu 40 Leute gleichzeitig fahren. „Gerade bei denjenigen, die sagen, sie wollen keine Zusammenstöße, merkt man schnell, dass ein Schalter umgelegt wird, sobald sie einsteigen“, so Welte. „Die donnern dann plötzlich aufeinander los.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sarah (11) und Annabell (9) haben keine Angst vor einem Zusammenstoß im Autoscooter © Quelle: Katharina Ahlers

Auf den Schreck, gerammt worden zu sein, folge meist die Vorfreude, zurückzuschlagen. „Es ist schön zu sehen, wie ungezwungen die Menschen bei der Sachen sind.“ Mädchen, so der Chef, seien wesentlich mutiger als die Jungs.

Kettenkarussell: Höher als das Riesenrad

Einen entspannten Ausblick über die Sail erleben die Besucher im 38 Meter hohen Riesenrad. Sogar noch etwas höher hinaus geht es mit dem Kettenkarussel. Maximal 24 Leute können pro Tour Platz nehmen. „Das Karussell fährt hoch und dreht sich oben mit einer Geschwindigkeit von bis zu 30 Stundenkilometern“, sagt Betreiber Jimmy-Jake Piontek. Die Sail sei gut angelaufen, die Leute hätten sichtlich Spaß, bestätigt auch der 19-Jährige.

Das Kettenkarussell dreht sich in 40 Metern Höhe. © Quelle: Ove Arscholl

„Im Kettenkarussell kann jede Altersgruppe ab sechs Jahren mitfahren. Die Kleinen nur in Begleitung der Eltern, ab einem Alter von zehn Jahren oder einer Körpergröße von 1,20 Meter auch allein.“ Die sechsjährige Lina ist bereits mitgefahren. „Das ist cool“, sagt das Mädchen und lacht. „Aber Mama hat Höhenangst.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Anika Wetzel (31) ist mit Tochter Lina (6) ins Kettenkarussell gestiegen. © Quelle: Ove Arscholl

Anika Wetzel nickt zustimmend. Dennoch fährt sie für ihre Tochter mit. „Ich finde das Angebot an Fahrgeschäften echt gut.“

Musik-Laden: Berg-und-Tal-Fahrt rückwärts und vorwärts

Zu den Stammgästen der Hanse Sail gehören Ralf Hedt und sein Team vom „Musik-Laden“. Seit 1995 können die Fahrgäste jährlich mit den Wagen im Kreis fahren – die Strecke führt rauf und runter. „Durch die Fliehkräfte werden die beiden Personen, die pro Gondel Platz nehmen, nach außen gedrückt. Diese Erfahrung haben auch Christina Dornieden und ihr Sohn Jan aus Thüringen gemacht. „Wir kannten das schon – deswegen habe ich mich lieber nach außen gesetzt“, so die Mutter.

Lesen Sie auch

Das Fahrgeschäft ändert zwischendurch auch gern mal die Richtung – und fährt plötzlich rückwärts. „Das macht den besonderen Nervenkitzel aus“, meint Ralf Hedt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Flyover: Erstmals auf der Sail vertreten

Neben den altbekannten Fahrgeschäften sorgt in diesem Jahr auch eine Neuheit für den Adrenalin-Kick. Rund 100 Stundenkilometer schafft das Karussel. An mehreren Armen sind Sitze angebracht, die sich in verschiedene Richtungen bewegen. „Man schwebt mit den Beinen frei in der Luft und verliert die Orientierung“, so Inhaber Jeffrey Nachtigall. Zudem bewegen sich die Sitze in einem Winkel von 135 Grad nach oben – die Fahrgäste hängen also halbwegs kopfüber.

Fahrgeschäft „Flyover“ © Quelle: Ove Arscholl

Tagsüber, so Nachtigall, werde aus dem „Flyover“ noch nicht alles rausgeholt, was die Maschine zu bieten hat. „Da ist es noch familienfreundlicher“, erklärt er. Anders sei es gegen Abend – da werden die Jugendlichen mit voller Geschwindigkeit umhergewirbelt. 24 Personen können zeitgleich mitfahren – die erforderliche Mindestgröße liegt bei 1,32 Metern.

Pacific Rim: Nichts für schwache Nerven

„Wer da reingeht, weiß, was ihn erwartet“, sagt Sylvia Groß lachend beim Blick auf ihren „Pacific Rim“. Bei dem Fahrgeschäft handelt es sich um eine Bank, auf der die Sitze nebeneinander angeordnet sind. Diese Bank fährt zehn Meter hoch, dreht sich in alle Richtungen, überschlägt sich – auch quer. „Viele gucken erstmal zögerlich, bevor sie sich dann doch trauen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Fahrgeschäft "Pacific Rim" © Quelle: Ove Arscholl

Kinderkarussell: Mit Feuerwehr und Polizei im Kreis fahren

Auch für die Kleinen wird etwas geboten – auf dem Gelände sind zahlreiche Kinderkarussells zu sehen. Eines davon wird von Silvio Köllner betrieben. „Beliebt sind neben dem Feuerwehr-Auto auch das Polizei-Motorrad oder die Wagen mit Tiermotiv“, sagt er. So gibt es unter anderem auch einen Biene-Maja-Wagen.

Die Brüder Louis (9, l.) und Theo (4) haben auf den Motorrädern im Karussell Platz genommen. © Quelle: Ove Arscholl

Neun Runden fährt das Karussell im Kreis – dann ist erstmal Schluss. „Das ist so mit dem Tüv abgestimmt – den Kindern soll ja nicht schwindelig werden.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Von Katharina Ahlers