OZ-Ticker zur Hanse Sail 2022 in Rostock – das ist am Stadthafen und in Warnemünde los

Es ist wieder Hanse Sail in Rostock: Mehr als 100 Schiffe und hunderttausende Besucher werden vom 11. bis 14. August beim maritimen Volksfest erwartet. Die OZ ist ab Freitag 11 Uhr am Stadthafen und in Warnemünde unterwegs und berichtet im Ticker, was wo los ist.