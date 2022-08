250 Marktteilnehmer und 20 Fahrgeschäfte locken bei der Hanse Sail in Rostock die Besucher. Täglich hat die Meile am Stadthafen geöffnet. Doch wie weit kommt man mit 50 Euro? Die OZ hat den Test gemacht.

Rostock. Donnerstagmittag in Rostock: Pünktlich um 12 Uhr eröffnet die Meile zur Hanse Sail im Rostocker Stadthafen. Und bereits zur Eröffnung ist die maritime Großveranstaltung gut besucht: Bei bestem Wetter schlendern die Besucher an den Ständen vorbei. 350 Marktteilnehmer sind angereist. Sie haben neben Fahrgeschäften auch Imbissbuden, Getränkestände und Informationsbereiche aufgebaut. Zudem gibt es die Möglichkeit, sich Souvenirs und andere Andenken zu kaufen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die OSTSEE-ZEITUNG gibt einen Überblick über die Meile und verrät, wie teuer es ist. Reichen 50 Euro für einen Besuch?

Getränke: Bowle, Bier, Slushy und Softdrinks

Prost! Überall kann auf der Meile angestoßen werden – mit Erdbeerbowle, Cocktails, Slushys oder mit Bier. Erstmals gibt es auf der Hanse Sail ein Weindorf. Auf der Silohalbinsel sitzen zahlreiche Besucher und genießen ein Glas Wein. Oliver und Antje Lehr aus Wolfsburg hingegen haben es sich an der Kaikante gemütlich gemacht, wo zahlreiche Segelschiffe festgemacht haben. Sie blicken ins Programmheft des Festes, genießen die Atmosphäre bei einem kühlen Bier und einem Wasser.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Prost! Antje und Oliver Lehr erfrischen sich im Stadthafen mit kühlen Getränken. © Quelle: Ove Arscholl

Preisbeispiel: An den Ständen von Rostocker kostet ein Bier zwischen 4,50 und 5 Euro, Wasser gibt es für 3 Euro. Becherpfand beträgt jeweils 2 Euro.

Mittagessen: Pommes, Champignonpfanne und Burger

Langos, Pommes, vegetarische Burger und Burger mit Fleisch, Pizza und Schafskäse – die Liste an Speisen auf der Meile ist groß. Es gibt erneut das Brandenburgische Dorf sowie polnische Spezialitäten. An einem Stand werden Pommes mit einer Auswahl aus 17 verschiedenen Soßen angeboten.

Viviane Rasch verkauft im „Schlemmerhaus“ neben einer Nudelpfanne und Baguettes auch eine Champignonpfanne. „Die verkauft sich am besten“, sagt sie.

Viviane Rasch hat Nudelpfanne, Champignons und Baguettes im Angebot. © Quelle: Ove Arscholl

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Preisbeispiel: Die Champignonpfanne kostet 6 Euro. Ein paar Stände weiter gibt es für den gleichen Preis auch ein Steak oder Knoblauchbrot zu erwerben.

Nachtisch: Von Schokobananen bis glutenfreiem Kuchen

Neben den klassischen Jahrmarkt-Süßwaren – etwa Crêpes, Zuckerwatte, gebrannte Mandeln oder Schokofrüchte – gibt es in diesem Jahr auf der Hanse Sail eine Besonderheit. Annet Hetem aus den Niederlanden verkauft Kokosmakronen in sechs verschiedenen Geschmacksrichtungen. „Die sind alle glutenfrei“, sagt die Frau, die in diesem Jahr erstmals auf dem Fest vertreten ist. „Für Menschen mit einer Intoleranz ist es auf solchen Festen oft schwer.“ Am besten verkaufen sich die Makronen ohne zusätzliche Geschmacksrichtung – da komme der Kokosgeschmack besser durch.

Annet Hetem verkauft holländische Spezialitäten: Kokosmakronen in verschiedenen Sorten, alle glutenfrei. © Quelle: Ove Arscholl

Preisbeispiel: Vier dieser kleinen Kuchen kosten 6 Euro.

Fahrgeschäfte: Hoch hinaus im Riesenrad

20 Fahrgeschäfte sind in diesem Jahr im Stadthafen aufgebaut. Kinder können im kleinen Kinderkarussell ein paar Runden drehen, der „Musik-Laden“ lädt zu einer Berg-und-Tal-Fahrt ein. Daneben gibt es Autoscooter oder eine kleine Achterbahn.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Philipp Müller und Josephine Huphues aus Berlin genießen den Ausblick vom 38 Meter hohen Riesenrad – von der Gondel aus haben sie einen perfekten Überblick über die Meile. „Wir wussten gar nicht, dass Sail ist, wollten eigentlich zum Baden nach Rostock fahren“, so der 30-Jährige. „Ich finde es richtig schön hier – urig. Schöner als bei der Travemünder Woche.“

Preisbeispiel: Eine Fahrt im Riesenrad kostet 5 Euro, eine Runde Autoscooter 4 Euro.

Der große Gewinn: Losbude, Dosenwerfen, Greifautomaten

An zahlreichen Buden können die Besucher der Sail an diesem Donnerstag ihr Glück versuchen. Während die einen versuchen, Tennisbälle in sich öffnende Kloschüsseln zu werfen, lassen andere Luftballons zerplatzen oder schmeißen Dosen um. Der achtjährige Moritz zieht künstliche Blumen aus einem Feld – eine Markierung unten am Steil zeigt ihm an, wie viele Punkte er erzielt hat. „Ich habe genug Punkte für die Plüschschildkröte“, sagt er fröhlich. „Die wollte ich haben.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der 8-jährige Moritz aus Dresden hat beim Blumenpflücken eine Schildkröte gewonnen. © Quelle: Ove Arscholl

Preisbeispiel: Vier Blumen kosten 6 Euro.

Souvenirs: Lieferschwierigkeiten bei Sail-Shirts

Viele Besucher wollen sich an diesem Tag auch ein Andenken an das Fest kaufen. Am Stand des Hanse-Sail-Vereins gibt es in diesem Jahr kein T-Shirt mit Logo der Sail. Lieferengpässe waren das Problem, wie Jochen Gränz erklärt. Aber er verkauft stattdessen unter anderem T-Shirts mit Rostocker Schriftzug.

Jochen Gränz (l.) und Wolfgang Müller vom Hanse-Sail-Verein verkaufen Andenken. © Quelle: Ove Arscholl

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Preisbeispiel: Ein T-Shirt kostet 10 Euro.

Kurioses: Ein besonderes Familienbild und Wundertüten

Familie Bartel aus Bremen kauft sich ein besonderes Andenken – Eltern André und Silke lassen sich mit ihren beiden Kindern Annie und Tim porträtieren – als Karikatur. Den Bremern gefällt es. „Ist mal etwas Besonderes“, so André Bartel. Mit 52 Euro sprengt das Bild der vier Besucher aber das Budget im OZ-Preischeck. 52 Euro zahlen die Bartels. Der Preis richtet sich nach der Anzahl der zu sehenden Personen. Einzelportraits gibt es für 14 Euro.

Familie Bartel aus Bremen lässt sich von Lera Lysiak karikieren: André und Silke Bartel mit den Kindern Annie (7) und Tim (5). © Quelle: Ove Arscholl

Wem so langsam das Geld ausgeht, bietet Anna Dolejsova aus Tschechien eine kostengünstige Alternative. Was drin ist, verrät sie nicht. Eine Überraschungstüte gibt es auf der Silohalbinsel für einen Euro.

Kassensturz: So weit kommt man mit 50 Euro Rechnung nach einen Tag auf der Hanse Sail: Bier und Wasser mit Pfand: 12 Euro Champignonpfanne oder Steak: 6 Euro Vier Kokos-Makronen: 6 Euro Eine Fahrt im Riesenrad: 5 Euro Eine Fahrt im Autoscooter: 4 Euro Viermal „Blumen pflücken“: 6 Euro Rostock-Shirt als Andenken: 10 Euro. Wundertüte: 1 Euro Gesamtausgaben: 50 Euro

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Von Katharina Ahlers