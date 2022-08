Die Lage seiner Wohnung am Stadthafen nutzt Hans Barten für eine lautstarke Geste: Mit einer Glocke begrüßt er seit Jahren die Schiffe, die auf der Hanse Sail gegenüber seinem Balkon einfahren. Das Event liegt dem Rostocker am Herzen: Er hat seit Beginn der Sail alle 31 Auflagen miterlebt.

Rostock. Wenn Hans Barten am Esstisch sitzt und sich unterhält, schaut er seinem Gegenüber eigentlich aufmerksam in die Augen. An diesem Sonntagmorgen aber sind die Bedingungen erschwert. Vis-à-vis seinem Balkon an der Neptunallee legt anlässlich der Hanse Sail ein Segler ab. Einen Moment zögert der 79-Jährige, dann steht er auf und schwingt den Tau der Schiffsglocke an seinem Geländer.

Mit einem lautstarken Läuten verabschiedet er die Menschen auf dem Schiff. Hans Barten schießt ein Lächeln ins Gesicht. Die Glocke benutzt er während des maritimen Großevents immer, wenn ein Schiff ein-, aus- oder auch vorbeifährt. „Mit der Sail verbinde ich Rostock, meine Heimat, und die Liebe zum Wasser“, sagt er – und hat daher von 31 Hanse Sails keine verpasst.