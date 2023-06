﻿Rostocker überlebte Mundkrebs: „Es reißt einen völlig aus dem Leben“

Rostock. Es fühlte sich an wie eine kleine Linse, die nach dem Essen zwischen Unterlippe und Zahnfleisch stecken blieb. Dass er drei Tage, nachdem er seiner Zahnärztin von dem Gefühl berichtete, die Diagnose Mundkrebs erhalten würde, hätte Michael Schwarz nicht gedacht. „Wir hatten vorher nie etwas von dieser Art Krebs gehört. Es reißt einen völlig aus dem Leben“, erinnern sich er und seine Frau Susanne Schwarz an den Juni 2017. OPs, Strahlen- und Chemotherapie folgten. Heute lebt Michael Schwarz – wenn auch mit Einschränkungen.

Aufklärungskampagne startet in MV

Um auf Kopf-Hals-Mund-Krebs aufmerksam zu machen, startet am 1. Juni die Aufklärungskampagne „Uta – Unterwegs trotz alledem“, die den Monat über mit Aktionen im ganzen Land auf diese Formen des Krebses aufklärt. Deutschlandweit erkranken rund 14 000 Menschen jährlich an Krebs der Mundhöhle und des Rachens. Mit 540 Neuerkrankungen pro Jahr liegt die Inzidenz in Mecklenburg-Vorpommern bei Männern am höchsten. Daher veranstaltet das deutschlandweite Selbsthilfenetzwerk Kopf-Hals-M.U.N.D-Krebs e. V. in Zusammenarbeit mit der Krebsgesellschaft MV im Bundesland den ersten Aktionsmonat dieser Art.

Was ist Kopf-Hals-Mund-Krebs? Kopf-Hals-Mund-Krebs fasst unterschiedliche Krebsarten im Kopf- und Halsbereich zusammen. Dazu zählen Tumore in der Mundhöhle (Lippe, Zunge, Gaumen, Speicheldrüse), im Rachen, Kehlkopf, in der Nase und den Nasennebenhöhlen. Starker Tabak- und Alkoholkonsum können den Krebs fördern. Betroffen sind vor allem Männer zwischen 60 und 70, aber auch Frauen ab 70 Jahren. Je nach Krebsart und Stadium können Tumore operativ entfernt oder per Strahlen- und Strahlenchemotherapie behandelt werden, häufig in Kombinationen. Neuerdings wird auch Immuntherapie eingesetzt, bei der Patienten regelmäßig Antikörper gespritzt werden. Die Fünf-Jahres-Überlebensrate liegt bei ca. 50-60Prozent. Je früher der Krebs erkannt wird, desto höher sind die Heilungschancen.

Familie Schwarz aus Rostock fühlte sich anfangs mit der Diagnose alleingelassen. „Der Arzt klärte uns nicht richtig auf. Er sagte sogar, Michael könne nach sechs Monaten wieder arbeiten gehen.“ Stattdessen folgten zwei Jahre, in denen dem 61-Jährigen die Lymphknoten entfernt, die Zähne gezogen wurden und er mehrfachen Strahlen- und Chemotherapien ausgesetzt war. Zwischenzeitlich musste Michael Schwarz über eine Magensonde ernährt werden und bekam einen Luftröhrenschnitt, um atmen zu können. „Reden fiel ihm in dieser Zeit sehr schwer“, erinnert sich seine Frau.

Psychische Folgen nach Mundkrebs

Im Gespräch kommen Michael Schwarz immer wieder die Tränen. Auch wenn es ihm heute den Umständen entsprechend gut gehe, habe der Krebs bleibende psychische Folgen hinterlassen. „Ich bekam eine Depression. Es ist nicht einfach“, so Schwarz. Seine Frau ergänzt: „Außerdem leidet er inzwischen an Demenz.“ Susanne Schwarz pflegt ihren Mann neben der Arbeit. Der frühere Anlagenmechaniker musste seinen Job nach der Diagnose ganz aufgeben.

Seit 2015 sind Michael und Susanne Schwarz verheiratet. Früher wohnten sie in einer Nachbarschaft in Rostock. Der Krebs konnte ihrer Ehe und Verbundenheit nichts anhaben. © Quelle: Ove Arscholl

Geschmack hat er nicht mehr, Schlucken fällt ihm schwer. 30 Kilo habe er in den vergangenen Jahren abgenommen. Trotzdem funktioniere alles irgendwie. „Ich habe dem Krebs die Faust gezeigt.“ Von diesem Kampf zeugen mehrere große Narben an Hals und Schlüsselbein. Auch eine am linken Unterarm ist zu sehen. Denn: Um das entfernte Gewebe hinter der Unterlippe zu rekonstruieren, ist es gängig, Haut mit Blutgefäßen vom Unterarm zu entnehmen. „Wenn mich meine Frau am Handgelenk streichelt, merke ich das hinter der Unterlippe“, so Schwarz.

Rostocker Selbsthilfegruppe ist ein Anker

Das Rostocker Ehepaar ist Mitglied in der örtlichen Selbsthilfegruppe, die sich einmal im Monat trifft. Susanne Schwarz bekommt dort Tipps als Angehörige, Michael Schwarz fühlt sich verstanden: „Wir sprechen auf einem Level. Ich muss mich dort nicht erklären.“ Beide wünschen sich, dass über Kopf-Hals-Mund-Krebs besser aufgeklärt wird und eine breitere Öffentlichkeit davon erfährt. Vor allem Zahnärzte müssten sensibilisiert werden, denn sie kommen am häufigsten mit der Region in Kontakt.

Das finden auch Prof. Frerich, Klinikdirektor der Rostocker Uniklinik für Mund-, Kiefer- und Plastische Gesichtschirurgie, sowie Dr. Liese, Oberarzt der Klinik. „Dafür ist es aber auch wichtig, dass man regelmäßig zum Zahnarzt geht“, so Frerich. Je früher der Krebs erkannt werde, desto besser seien die Heilungschancen. Um vorzubeugen, helfe ein gesunder Lebensstil aus Ernährung und Sport. Rauchen und Alkohol sowie schlechte Mundhygiene fördern Munhöhlen- und Rachenkrebs. Auch die HPV-Impfung, die Mädchen und Jungen zwischen elf und 16 Jahren bekommen – vor dem ersten Sexualkontakt – sei eine Möglichkeit der Prävention für bestimme Rachenkrebse.

Rund um den Aktionsmonat „Uta – unterwegs trotz alledem“ Der Juni steht in MV im Zeichen des Kopf-Hals-Mund-Krebses. Gemeinsam mit der Krebsgesellschaft MV veranstaltet das Selbsthilfenetzwerk Kopf-Hals-Mund-Krebs 15 Aktionen an elf Zielorten im Bundesland. Zwei Studien der Unikliniken Rostock und Greifswald zur allgemeinen Bekanntheit der Krebsarten und zur körperlichen Verfassung von Patienten begleiten den Pilotmonat. Viele der Standorte sind außerdem mobile ambulante Krebsberatungsstellen der Krebsgesellschaft MV. Informationen zur Aktion gibt es unter www.kopf-hals-mund-krebs.de.Betroffene können sich außerdem an die Krebsgesellschaft MV unter 0381 / 128 35 996 oder www.krebsgesellschaft-mv.de wenden.

Auftakt zum Aktionsmonat „Uta – Unterwegs trotz alledem“

Beim Aktionsmonat unter dem Motto „Uta – Unterwegs trotz alledem“ finden Aktionen wie Joggen, Wandern, Radfahren und Infostände an elf Zielorten in MV statt. Viele davon sind Standorte der mobilen ambulanten Krebsberatung. Die Auftaktveranstaltung fand am 1. Juni mit Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger in der Universitätsmedizin statt. „Wir wollen damit Vorarbeit für andere Krebsgesellschaften leisten und aufklären, was nach einer Erkrankung und zur Prävention zu beachten ist“, sagt Prof. Ernst Klar, Geschäftsführer der Krebsgesellschaft MV. Auch Michael und Susanne Schwarz nehmen am Pilotprojekt teil.

