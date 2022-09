﻿Polizeiübungen am Rostocker Hauptbahnhof am Montag: Was die Beamten trainieren

Polizeiübungen am Rostocker Hauptbahnhof Ende September. (Symbolbild)

Eine der größten Polizeiübungen der Landesgeschichte soll am kommenden Montag (26. September) eine Nacht lang am Rostocker Hauptbahnhof stattfinden. Sperrungen sind ab dem Abend geplant. Wo diese sind und was die Beamten genau trainieren.

