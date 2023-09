﻿Rostocker Hausbau-Unternehmen investiert trotz Krise – aber richtet Appell an die Regierung

Rostock/Papendorf. Seit Seit gut 20 Jahren vermarktet und verkauft der Rostocker Massivhausanbieter Argon Eigenheime, Mehrfamilien- und Reihenhäuser in der Region. Aktuell hat das Unternehmen 16 Projekte im Bau, 12 sind schon jetzt für das kommende Jahr in Vorbereitung. Trotz der Krise der Bauwirtschaft hält sich das Unternehmen am Markt und blickt vorsichtig optimistisch in die Zukunft.

„Wir gehen davon aus, dass die Situation sich in den nächsten zwei Jahren wieder verändern wird“, sagt Argon-Verkaufsleiter André Behnisch. Aufs und Abs habe es in der Baubranche immer gegeben. „Die Menschen haben zurzeit aufgrund höherer Lebenshaltungskosten weniger Geld in der Tasche und auch die Baudarlehenszinsen sind gestiegen, sodass in vielen Fällen mehr Eigenkapitaleinsatz erforderlich ist“, sagt er. Zwar gebe es noch verschiedene KfW-Förderungen zum Beispiel für klimafreundliches Bauen – die Kosten für einen Neubau haben sich in den vergangenen Jahren aber so stark erhöht, dass die Förderung in der Relation wieder kleiner ausfällt. „Bei staatlichen Förderungen muss etwas passieren“, ist sich Behnisch sicher.

Bauwirtschaft fordert staatliche Förderungen

Die Forderung der eher kleinen Rostocker Baufirma – bei Argon Hausbau, die mit der Rost Bau GmbH kooperiert, sind insgesamt 20 Mitarbeiter beschäftigt – deckt sich mit der des Landesbauverbandes. Die Bauwirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern erwartet angesichts zusehends einbrechender Nachfrage Unterstützung durch die Politik. „Nur mit schnell wirkenden Investitionsanreizen werden wir verhindern, dass sich der Nachfragerückgang auf die Beschäftigung durchschlägt“, erklärte der Präsident des Landesbauverbandes, Thomas Maync, bereits Ende August anlässlich des traditionellen Schweriner Bauklöns.

Die Branche habe auf den über lange Jahre großen Bedarf im Wohnungs-, Wirtschafts- und Straßenbau mit Personalaufbau reagiert und benötige nun Aufträge für die geschaffenen Kapazitäten. Die bisher getroffenen Maßnahmen würden die Nachfrage nicht ausreichend aktivieren. In Mecklenburg-Vorpommern verzeichne die Bauwirtschaft bei den Auftragseingängen ein kräftiges Minus. Viele Unternehmen arbeiteten nur noch ihre Auftragsbestände ab. Die Bauwirtschaft rutsche immer tiefer in die Krise.

Rostocker Massivhausbau-Unternehmen: „Haben noch gute Auftragslage“

Argon Hausbau wagt dennoch einen wichtigen Schritt: Die Firmenzentrale wird im kommenden Jahr von der Rostocker Goethestraße nach Papendorf verlegt. Dort baut sich das Unternehmen gerade einen eigenen Komplex mit einer Gebäudefläche von 615 Quadratmetern auf einem 2600 Quadratmeter großen Grundstück. Auch eine eigene Lagerhalle für Baumaschinen und Material wird es geben. Der Umzug des Bauunternehmens nach Papendorf ist für das erste Quartal 2024 geplant.

Im November 2022 war Spatenstich der neuen Firmenzentrale von Argon Hausbau: Projektleiter Jonas Rost, Architekt Alexander Jalaß und Verkaufsleiter André Behnisch. © Quelle: Herr Nehls/ARGON Hausbau

Projektleiter Jonas Rost erklärt zum Neubau: „Alles wird moderner für die Kunden. Wir können die Bauplanung in 3D zum Beispiel auf großen Bildschirmen mittels Laserprojektion zeigen und die Bauvorbereitung wird in Zukunft durch ein neues Computersystem komplett digital und nahezu papierlos.“ Das Obergeschoss werde an ein Unternehmen aus dem Bereich erneuerbare Energien vermietet. „Die Menschen sind inzwischen bereit, viel Geld in Technologien zur Nutzung erneuerbarer Energien zu stecken. Wir können mit dieser Kooperation dann alles unter einem Dach anbieten.“ Wie gut das funktionieren kann, will Argon Hausbau in der neuen Firmenzentrale gleich selbst zeigen. „Wir werden durch eine eigene PV-Anlage auf der Dachfläche gut 80 Prozent unseres gesamten Energiebedarfs decken können“, so Rost. Die Firmenchefs sind zudem überzeugt, dass die gute Anbindung an die Autobahn von Vorteil ist.

Wie die neue Firmenzentrale von Argon Hausbau aussehen soll, ist bereits gut zu erkennen. Kürzlich wurde Richtfest gefeiert. © Quelle: ARGON

„Für einen Betrieb unserer Größe haben wir zurzeit noch eine gute Auftragslage“, betont Verkaufsleiter André Behnisch. In Planung sei zurzeit unter anderem ein Projekt für ein Mehrfamilienhaus im Rostocker Randbereich. Außerdem laufen aktuell Bauprojekte für Mehrfamilienhäuser unter anderem in Bad Doberan und Satow. In Heiligenhagen sei ein weiteres Projekt geplant, dort sollen im kommenden Jahr zwölf Grundstücke für Einfamilien- und Doppelhäuser erschlossen werden. André Behnisch nimmt den zurückhaltenden Markt gelassen. Er sagt: „Durch die Beruhigung haben wir auch mehr Zeit für den einzelnen Kunden.“

