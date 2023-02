Die Hip-Hop-Szene fiebert ihrer Olympia-Premiere 2024 entgegen. Auch Miriam Stieg (19) hat der „Breaking“-Rausch gepackt, wenngleich es mit der Teilnahme bei den Sommerspielen im nächsten Jahr nicht geklappt hat – noch nicht.

Rostock. Im kommenden Jahr ist es so weit: Breakdance, in der Szene auch als Breaking bezeichnet, wird in Paris olympische Premiere feiern. Die zur Hip-Hop-Bewegung gehörende Tanzform ist damit die erste, die den Durchbruch zu einer Olympiateilnahme schafft und so vielleicht den Weg für die Teilnahme weiterer Tanzsportarten ebnen könnte. Ein Meilenstein für einen Sport, der seine Ursprünge im urbanen Style der Bronx hat.