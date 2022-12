Ärger um Toilette: Jugendliche sollen Rollstuhlfahrerin im Rostocker Hof verprügelt haben

Rostock. Haben drei Jugendliche eine Rollstuhlfahrerin verprügelt, weil die mal dringend auf Toilette musste? Die Polizei in Rostock sucht Zeugen nach einem gewaltsamen Angriff auf eine 58 Jahre alte Frau. Die Tat hat sich nach Angaben der Ermittler am Freitagabend im Einkaufszentrum „Rostocker Hof“ ereignet - gegen 17:45 Uhr, direkt vor dem Behinderten-WC.Nach OZ-Informationen hatten sich drei junge Personen auf der Toilette eingeschlossen. Zeugen sprechen von zwei Frauen oder Mädchen mit schwarzen Haaren sowie einem Jungen, der circa 12 Jahre alt gewesen sein soll. Was die jungen Menschen in der Toilette trieben – unbekannt. Doch: Offenbar fühlten sie sich von der Ruhlstahlfahrerin gestört. Die begehrte, so heißt es aus Ermittlerkreisen, mehrfach Einlass in das WC im Obergeschoss des Einkaufszentrums, klopfte lautstark gegen die Toilettentür.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Polizei: Rollstuhlfahrerin wurde mit Faust ins Gesicht geschlagen

Das aber passte den Jugendlichen nicht: Es kam zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung – und schließlich zu Gewalt: „Die Rollstuhlfahrerin wurde von einer weiblichen Person aus der Gruppe zunächst beleidigt, mit mehreren Faustschlägen ins Gesicht attackiert und zu Boden gestoßen. Im Anschluss entfernte sich die bislang unbekannte Tatverdächtige“, so Polizeisprecher Martin Ahrens.Die Kripo wertet nun Überwachungskameras des Einkaufszentrums aus, sucht aber auch Zeugen: Wer am 16. Dezember zwischen 17:30 Uhr und 18:00 Uhr in der „Galerie Rostocker Hof“ unterwegs war und Beobachtungen gemacht hat oder wer Hinweise zum Tathergang oder der Täterin machen kann, soll sich beim Kriminaldauerdienst in Rostock (Ulmenstraße 54) unter der Telefonnummer 0381/49 16 16 16 melden.