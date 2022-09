﻿Coole Kampagne fürs Kaff: Wie zwei Rostocker Berlins Hipster in die Provinz von MV locken

Rostock. Wer nicht wirbt, der stirbt – das gilt für Unternehmen, aber auch für Landstriche. Orte, die keine neuen Leute anziehen, verschwinden von der Landkarte. Davon gibt es einige in Mecklenburg-Vorpommern. Loitz ist so ein Ort. Besser: Loitz war es. Hier wollten viele weg und keiner hin. Schon gar nicht hippe Hauptstädter. Bis zwei Jungs aus Rostock das Irgendwo im Nirgendwo zum „Place to be“ für großstadtsatte Berliner machten.

Mit einer cleveren Marketingkampagne haben Christian Düring und Philipp Becker von der Kreativagentur Sandra International der Landflucht Kontra gegeben. Die beiden Geschäftspartner sind die Werbegenies hinter dem Zukunftsstadtprojekt „Dein Jahr in Loitz“.

Ihr Auftraggeber: der Rostocker Verein Fint. Der Deal: Düring und Becker sollten Großstadtkinder dazu kriegen, gegen ein Grundeinkommen und mietfrei für zwölf Monate in ein leer stehendes Haus in Loitz zu ziehen und den 4000-Seelen-Ort an der Peene mit guten Ideen nachhaltig zum Positiven zu verändern. „Die Hoffnung waren zehn Bewerber, die es wirklich ernst meinen“, sagt Philipp Becker. „Am Ende hatten wir 93!“

„Wer hat Angst Vor Pommern?“

Wie ist den „Sandras“ der Coup gelungen? Mit cleverem Crossmedia-Marketing und jeder Menge Ironie. Sprüche wie „Wer hat Angst Vor Pommern?“, „Du willst die Welt verändern? Fang in Vorpommern an“ oder „Fast so dirty wie deine Tinder-Dates“ rührten auf Plakaten, auf Youtube und via Insta-Posts die Werbetrommel für Loitz. Das brachte ihnen die gewünschte Aufmerksamkeit und nun auch den Rostock Marketing-Award 2022 ein. Der Branchenpreis wurde am Montagabend verliehen. Sandra International siegte vor Glashäger und Studinest e. V. Dabei sind die beiden „Sandra“-Gründer gewissermaßen Newcomer.

Startschuss für Rostocker Gründer

„Den Auftrag für ‚Dein Jahr Loitz‘ haben wir angenommen, als es uns noch gar nicht gab“, sagt Philipp Becker. Er und Christian Düring waren in einer Rostocker Werbeagentur angestellt, als Fint sie anheuerte. Nach Feierabend haben sie die Loitz-Kampagne aufgezogen. „Das war quasi unser Start.“

Den Gedanken, etwas Eigenes auf die Beine zu stellen und dafür die Festanstellung sausen zu lassen, hatten beide schon länger. Es wurde ein Befreiungsschlag. Denn statt nach den in großen Firmen üblichen Spielregeln zu arbeiten, können sie nun ihre Kreativität sprudeln lassen. Diese Freiheit sei einer der Erfolgsgaranten der Loitz-Kampagne gewesen, sagt Düring. „Und es hat gematched zwischen uns und Fint. Du kannst die coolsten Ideen haben: Wenn der Kunde keine Lust hat auf kreativen Output, wird daraus nichts.“

Authentische Botschaften statt leere Versprechen

Wie aber ein Nest wie Loitz so vermarkten, dass es für junge Berliner attraktiv ist? Nicht mit Lügenmärchen, sondern mit Wahrheit und Witz. „Wir wollen den Leuten keinen Quatsch erzählen, sondern authentisch kommunizieren, was Sache ist“, betont Christian Düring. Das kam an. Wohl auch, weil Düring und Becker wussten, wen sie ansprechen wollen. „Wir hatten durch eine vorherige Studie eine ziemlich präzise Vorstellung von der Zielgruppe, für die Stadtflucht Thema ist. Die passte coolerweise zu unserer eigenen Lebensrealität. So konnte wir uns gut reindenken“, erklärt Düring.

Aus den 93 Bewerbern ging das Künstlerpaar Annika Hirsekorn und Rolando Gonzalez als Sieger hervor. Seit einem Jahr möbeln sie ein altes Haus auf, haben einen Jugend- und Kulturtreff etabliert. Was sie seit ihrem Umzug nach MV bewirken, hat ein Kamerateam festgehalten. Auch das ist Teil der Kampagne. „Der Dokumentarfilm wird demnächst veröffentlicht. Das wird der Hammer“, verrät Philipp Becker.

Für solche Extras holen sich die „Sandras“ Verstärkung. „Wir sind eine Boutiqueagentur“, sagt Christian Düring. Heißt: Das Team ist klein und soll es bleiben. Eine Handvoll Leute entwickelt die Kampagne. Was sie für deren Umsetzung brauchen, wird projektspezifisch aus einem Pool von Partnern abgeschöpft: Filmcrew, Fotografen, Online-Cracks. So fließe das Budget der Auftraggeber in die Werbung, statt in exorbitante Büromieten und „fancy Kaffeemaschinen“. Weiterer Vorteil: Entscheidungswege sind kurz, die „Sandras“ flink und flexibel.

Mau-Club und Spirituosen-Marken sind Kunden

Die unkonventionelle Art der Kreativköpfe gefällt offenbar vielen. Neue Auftraggeber haben angebissen. Marken wie der Pfeffi-Produzent Grüne Boje oder Partisan-Vodka, aber auch der Mau-Club und der Landesjugendring gehören zu ihren Kunden. In die „Sandra“-Kartei schafft’s nur der, bei dem die Chefs „ein gutes Bauchgefühl“ haben. „Wir wollen für Leute arbeiten, die ein gewisses Mindset haben. Nicht für Verbrecher, die nur Geld machen wollen“, so Christian Düring.

Für Loitz konnten die Rostocker mehr erreichen als zwei Bewohner auf Zeit. Annika und Rolando sind auch nach Ende ihres offiziellen Jahres in Loitz geblieben und setzen ihre Arbeit fort.

Damit sind sie nicht allein, sagt Philipp Becker. „Inzwischen sind sogar Leute hingezogen, die damals nicht gewonnen haben und nun für Loitz was bewegen. Wahnsinn!“