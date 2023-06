﻿Termin beim TV-Tierarzt: Hund Andreas aus Rostock hat ein skurriles Problem

Rostock. Die Sommernachmittage werden tierisch im Ersten: Ab dem 12. Juni zeigt ARD immer montags bis freitags ab 14.10 Uhr eine Folge von „Die Haustierprofis“.

In der Sendung begrüßt Moderator und Tierfreund Ralph Morgenstern zusammen mit Tierarzt und Youtuber Dr. Karim Montasser Frauchen und Herrchen zusammen mit ihren Hunden und Katzen, Vögeln, Kaninchen und Hamstern auf einem Wasserschloss im Münsterland.

Von Rostock ins Fernsehen: Aussie Andreas hat ein Kot-Problem

Auch ein Rostocker Duo hat einen Termin bei den TV-Tierärzten: In der Folge, die am 14. Juni gesendet wird, ist Philipp Meister aus Rostock mit seinem Australian Shepherd Andreas zu Gast. Der Aussie hat so seine Not mit der Notdurft: Der Rüde kotet auf drei Beinen in unebenem Terrain.

Hilfe verspricht sich Philipp Meister von den „Haustierprofis“. Die bringen reichlich Knowhow mit: Zum Team gehören der Hundecoach und Verhaltenstherapeut Masih Samin, die Fachtierärztin für Kleintiere Dr. Tanja Pollmüller genannt „Doc Polly“, der international renommierten Vogelmediziner Prof. Dr. Michael Lierz, dem Fachtierarzt für Reptilien und Exoten Thomas Türbl sowie die Katzenpsychologin Heike Grotegut und die Katzentherapeutin Birga Dexel. Können sie Hund Andreas helfen?

"Die Haustierprofis": Dr. Tanja Pollmüller, Masih Samin, Ralph Morgenstern, Dr. Karim Montasser und Birga Dexel © Quelle: Gerardo Santiago

Das erfahren Zuschauer am 14. Juni im Ersten. Wer die Sendung verpasst hat, kann sie in der Mediathek der ARD streamen.

